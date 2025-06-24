Без отжиманий и гантелей: этот трюк приведет ваши руки в тонус без усилий

1:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Хотите привести руки в тонус без усилий и не выходя из дома? Вам не нужно использовать гантели или отжиматься, и вы можете делать это в любое время дня. Вот как этого добиться.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка занимается шейпингом

Эффективная стратегия укрепления верхней части тела — включить утяжелители для запястий в свою повседневную жизнь. Вы можете использовать их не только по дороге на работу и с работы, но и во время перемещения по офису, выполнения домашних дел или походов по магазинам.

Выполняя повседневные движения, такие как подъем, дотягивание, толкание или подтягивание руками, вы будете генерировать дополнительные усилия, которые стимулируют ваши мышцы, не прерывая свою тренировку.

Эти гири, которые выпускаются в форме браслета с застежкой-липучкой, содержат небольшой груз, который может варьироваться от 200 граммов до 1 или 2 килограммов. Некоторые модели позволяют регулировать нагрузку в соответствии с вашим уровнем сопротивления или личными целями, что делает их универсальным вариантом для разных уровней подготовки.

Для тех, кто только начинает, лучше всего выбрать легкий вес. Это позволит вам продолжать выполнять обычные задачи без дискомфорта, хотя нормально ощущать болезненность в руках и спине после первого дня использования. Для тех, кто уже занимается фитнесом, запястные утяжелители — отличный способ постепенно увеличивать нагрузку и укреплять мышцы.

Уточнения

Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.



