ПСЖ и Борнмут близки к соглашению по Илье Забарни на сумму около 60 млн евро

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Французский ПСЖ и Борнмут находятся на этапе, близком к соглашению по переходу украинского защитника Ильи Забарни на сумму около 60 миллионов евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Футбол

В идеальном мире ПСЖ хотел бы иметь возможность предложить 22-летнему футболисту его первые минуты в составе Луиса Энрике в четверг вечером против футбольного клуба Ботафого (0-1) для его второго матча на Клубном чемпионате мира. Однако на трансферном рынке идеальный мир иногда очень далек от реальности.

ПСЖ действительно пытался, с 1 по 10 июня, во время первого открытого трансферного окна, подписать центрального защитника. Луис Кампос, который ведет переговоры, и Нассер аль-Хелаифи, который утверждает все решения, зашли так далеко, что предложили Bournemouth чуть более €50 миллионов.

Английский клуб категорически отказался, остановившись на цене около €70 миллионов.

Уточнения

«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​ [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.

