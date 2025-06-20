Экс-капитан Спартака может продолжить играть в Турции

Бывший капитан московского "Спартака" Георгий Джикия может продолжить карьеру в турецком клубе "Антальяспор".
31-летний защитник пройдет медосмотр и должен подписать контракт с турками на два года.
"Мы ведем переговоры в том числе с турецкими клубами. Говорить сейчас о каком‑то конкретном клубе до того момента, пока не подпишем контракт, не хотелось бы", — сообщил агент игрока Владимир Кузьмичев.
Ранее экс-футболист сборной России выступал в подмосковных "Химках", где провел 19 матчей и отметился результативными действиями, пишет "Матч-ТВ".
Гео́ргий Тама́зович Джи́кия (род. 21 ноября 1993, Москва) — российский футболист, защитник.
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