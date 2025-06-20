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Экс-капитан Спартака может продолжить играть в Турции

0:39
Спорт

Бывший капитан московского "Спартака" Георгий Джикия может продолжить карьеру в турецком клубе "Антальяспор".

Георгий Джикия
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Георгий Джикия

31-летний защитник пройдет медосмотр и должен подписать контракт с турками на два года.

"Мы ведем переговоры в том числе с турецкими клубами. Говорить сейчас о каком‑то конкретном клубе до того момента, пока не подпишем контракт, не хотелось бы", — сообщил агент игрока Владимир Кузьмичев.

Ранее экс-футболист сборной России выступал в подмосковных "Химках", где провел 19 матчей и отметился результативными действиями, пишет "Матч-ТВ".

Уточнения

Гео́ргий Тама́зович Джи́кия (род. 21 ноября 1993, Москва) — российский футболист, защитник.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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