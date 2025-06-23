Отличная тренировка в домашних условиях — бодрит лучше кофе и работает на рельеф

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2:51
Спорт

Поддержание здорового веса — один из ключевых факторов долголетия. Уже незначительное снижение массы тела влияет на качество жизни. Особенно важно это для людей с ожирением: даже минимальные шаги дают мощный эффект.

VR тренировка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
VR тренировка

Четыре главные причины начать снижать вес:

  • Здоровье сердца. Избыточный вес — это постоянная перегрузка для сердечно-сосудистой системы. Похудение снижает давление, уровень ЛПНП-холестерина и риск инфаркта;
  • Профилактика диабета 2 типа. Лишний жир мешает инсулину работать. Уменьшение массы тела даже на 5% значительно повышает чувствительность к инсулину;
  • Снижение нагрузки на суставы. Лишний вес "давит" на колени, поясницу, провоцирует боль и остеоартрит. Минус несколько килограммов — и подвижность возвращается;
  • Общее благополучие. Улучшается настроение, сон, самооценка, снижается риск онкозаболеваний и сохраняется активность в старшем возрасте.

Как тренироваться при избыточном весе: советы от тренера Павла Шабашова

Фитнес-тренер предлагает 8-минутный безопасный комплекс без прыжков и ударной нагрузки. Идеально подойдёт для начинающих и тех, кому противопоказаны резкие движения.

Принцип простой:

  • Всего 4 упражнения;
  • Каждое выполняется по 1 минуте;
  • После круга упражнения повторяются ещё раз;
  • Без оборудования — можно делать дома в удобное время.

Упражнение 1. Наклоны вбок

  • Поставьте ноги широко и присядьте слегка;
  • Руки — за головой или согнуты у плеч;
  • Наклоняйтесь в стороны, напрягая пресс;
  • Выдыхайте в наклоне.

Упражнение 2. Подъёмы бедра перед собой

  • Поднимите руки вверх, затем согните в локтях и опустите вперёд;
  • Одновременно поднимайте бедро к корпусу;
  • Работайте ритмично, не забывая выдыхать при движении;
  • Усложните упражнение, если готовы — увеличьте темп.

Упражнение 3. Колено к локтю

  • Руки — за головой;
  • Повернитесь немного корпусом и поднимите колено к противоположному локтю;
  • Чередуйте стороны, работайте с прессом и дыханием;
  • При необходимости — снижайте темп.

Упражнение 4. Удары кулаком вверх

  • Поставьте ноги чуть шире плеч, присядьте слегка;
  • При подъёме выпрямляйтесь и выбрасывайте руку вверх по диагонали;
  • Одновременно выпрямляйте носок ноги той же стороны;
  • Удары — с выдохом, амплитудно.

Повторите весь круг: те же четыре упражнения — с вниманием к технике и дыханию. Такой комплекс может быть как самостоятельной тренировкой, так и частью утренней зарядки.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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