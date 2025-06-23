Отличная тренировка в домашних условиях — бодрит лучше кофе и работает на рельеф

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Поддержание здорового веса — один из ключевых факторов долголетия. Уже незначительное снижение массы тела влияет на качество жизни. Особенно важно это для людей с ожирением: даже минимальные шаги дают мощный эффект.

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Четыре главные причины начать снижать вес:

Здоровье сердца. Избыточный вес — это постоянная перегрузка для сердечно-сосудистой системы. Похудение снижает давление, уровень ЛПНП-холестерина и риск инфаркта;

Избыточный вес — это постоянная перегрузка для сердечно-сосудистой системы. Похудение снижает давление, уровень ЛПНП-холестерина и риск инфаркта; Профилактика диабета 2 типа. Лишний жир мешает инсулину работать. Уменьшение массы тела даже на 5% значительно повышает чувствительность к инсулину;

Лишний жир мешает инсулину работать. Уменьшение массы тела даже на 5% значительно повышает чувствительность к инсулину; Снижение нагрузки на суставы. Лишний вес "давит" на колени, поясницу, провоцирует боль и остеоартрит. Минус несколько килограммов — и подвижность возвращается;

Лишний вес "давит" на колени, поясницу, провоцирует боль и остеоартрит. Минус несколько килограммов — и подвижность возвращается; Общее благополучие. Улучшается настроение, сон, самооценка, снижается риск онкозаболеваний и сохраняется активность в старшем возрасте.

Как тренироваться при избыточном весе: советы от тренера Павла Шабашова

Фитнес-тренер предлагает 8-минутный безопасный комплекс без прыжков и ударной нагрузки. Идеально подойдёт для начинающих и тех, кому противопоказаны резкие движения.

Принцип простой:

Всего 4 упражнения;

Каждое выполняется по 1 минуте ;

; После круга упражнения повторяются ещё раз;

ещё раз; Без оборудования — можно делать дома в удобное время.

Упражнение 1. Наклоны вбок

Поставьте ноги широко и присядьте слегка;

Руки — за головой или согнуты у плеч;

Наклоняйтесь в стороны, напрягая пресс;

Выдыхайте в наклоне.

Упражнение 2. Подъёмы бедра перед собой

Поднимите руки вверх, затем согните в локтях и опустите вперёд;

Одновременно поднимайте бедро к корпусу;

Работайте ритмично, не забывая выдыхать при движении;

Усложните упражнение, если готовы — увеличьте темп.

Упражнение 3. Колено к локтю

Руки — за головой;

Повернитесь немного корпусом и поднимите колено к противоположному локтю;

Чередуйте стороны, работайте с прессом и дыханием;

При необходимости — снижайте темп.

Упражнение 4. Удары кулаком вверх

Поставьте ноги чуть шире плеч, присядьте слегка;

При подъёме выпрямляйтесь и выбрасывайте руку вверх по диагонали;

Одновременно выпрямляйте носок ноги той же стороны;

Удары — с выдохом, амплитудно.

Повторите весь круг: те же четыре упражнения — с вниманием к технике и дыханию. Такой комплекс может быть как самостоятельной тренировкой, так и частью утренней зарядки.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



