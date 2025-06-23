Не просто спорт, а умный подход: в какое время жир сгорает эффективнее всего

1:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Китайские исследователи из Фуцзяньского педагогического университета установили: силовые тренировки перед кардио — лучший выбор для тех, кто хочет сжечь больше жира и повысить дневную активность. Открытие сделано на основе эксперимента с участием 45 молодых людей с ожирением.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка выполняет упражнение на спине

Добровольцев разделили на три группы:

одна служила контрольной и не меняла образ жизни;

вторая начинала тренировку с силовых упражнений;

третья — с кардио.

Программа тренировок включала:

силовые упражнения — жим лежа, становую тягу, приседания;

кардио — 30 минут на велотренажере.

Все участники тренировались по часу трижды в неделю в течение 12 недель. Активность отслеживали с помощью фитнес-трекеров.

Результаты оказались показательными:

Обе тренировочные группы снизили общий жир, улучшили сердечно-сосудистую выносливость и нарастили мышечную массу; У группы, начинавшей с силовых, наблюдалось более выраженное снижение общего и особенно висцерального жира; Эти участники стали двигаться больше: прибавка составила около 3500 шагов в день, тогда как у "кардио-группы" — лишь 1600; Их мышечная выносливость и взрывная сила выросли значительно больше.

Почему порядок важен

Учёные объясняют эффект особенностями энергетического обмена. Силовая нагрузка тратит гликоген — главный источник энергии для мышц. Когда его уровень снижается, организм начинает использовать жир, особенно в кардиофазе. Это и приводит к более интенсивному сжиганию жировых запасов.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



