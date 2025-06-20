Игроки были отравлены? Полиция уже расследует роковой матч итальянского клуба

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

"Салернитана" начала полицейское расследование после того, как ее игроки получили пищевое отравление по пути домой с матча против "Сампдории", в результате чего 16 человек попали в больницу, а тренировка, а затем и ответный матч были отложены.

Фото: commons.wikimedia.org by Douglas P Perkins, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Госпитал

Ситуация в Италии ухудшилась, поскольку "Сампдория" и "Салернитана" борются за выживание во втором дивизионе. Обе команды должны были сыграть ответный матч плей-офф за выживание в пятницу ("Сампдория" выиграла первый матч со счетом 2:0 дома), но "Салернитана" запросила отсрочку после того, как 16 членов ее команды получили пищевое отравление по дороге домой.

Федерация перенесла матч на воскресенье, но клуб винит в инциденте своих соперников. Игроки "Салернитаны" покинули дом в состоянии смятения после своего первого матча в прошлое воскресенье.

Годом ранее они вылетели из первого дивизиона, а теперь им не хватало всего одной игры до третьего дивизиона.

По данным Tuttosport, игроки и персонал съели какой-то ланч-бокс из риса по дороге домой, но к тому времени, как они вернулись в аэропорт, 16 из них заболели. Многие были доставлены в больницу, тренировку пришлось отложить, а полиция также начала расследование, предполагая, что инцидент мог быть неслучайным.

Уточнения



Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

