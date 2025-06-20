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Клубный ЧМ: Интер Майами обыгрывает Порту благодаря штрафному удару Месси

1:21
Спорт

Лионель Месси забил свой первый гол на Клубном чемпионате мира в четверг вечером со штрафного. Он привел "Интер Майами" к победе со счетом 2:1 над "Порто" во втором туре группового этапа.

Лионель Месси
Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лионель Месси

Итак, хотя португальский вратарь Клаудио Рамос не был до конца уверен в ударе восьмикратного обладателя "Золотого мяча" в открытую сторону и странно разместил свою стенку (54-я минута, 2-1), этого было достаточно, чтобы оживить старые воспоминания.

Тремя минутами ранее дрожь уже пробежала по стадиону "Мерседес-Бенц" в Атланте после первого штрафного удара от десятого номера, но мяч прошел мимо ворот.

"Интер Майами" только что сравнял счет благодаря хорошему залпу венесуэльца Теласко Сеговии, которого отбросили в центр штрафной (47-я минута, 1-1). Робкий "Порто" не показал стабильности после раннего гола с пенальти Саму Агеховы (8-я минута, 0-1).

После этой победы Лионель Месси и его команда имеют четыре очка в группе A после 2-го тура, столько же, сколько и Palmeiras. Ситуация более деликатная для Porto, застрявшего на одном очке, как и Al-Ahly.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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