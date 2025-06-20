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Левски продаст самую большую звезду в высшей лиге в ближайшие дни

1:14
Спорт

ФК "Левски" может продать одну из своих главных звезд высшей лиги. "Херенвен" проявляет серьезный интерес к Джаваду Эль Джемили. Представитель голландской команды связался с высшим руководством "синих" сегодня утром и сообщил, что письменное предложение будет отправлено в ближайшее время.

Стадион Монако
Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Стадион Монако

В составе элитной команды из Нидерландов играет Кристиан Петров. Бывший футболист ЦСКА был куплен "Херенвеном" в январе этого года. На тот момент тренером "сине-белых" был Робин ван Перси, а в настоящее время тренером является Робин Фельдман.

У 22-летнего Джемили контракт с "Левски" до 31 декабря 2025 года. Родившийся в Барселоне марокканец с испанским паспортом отказался продлевать контракт и в настоящее время "синие" пытаются продать его за приличную сумму, чтобы не отпустить за бесценок.

Gol. bg напоминает, что желание тренера Хулио Веласкеса - оставить Джемили, но, учитывая ситуацию с контрактом, он готов с ним расстаться. Кроме того, "Херена" уже взяла нового плеймейкера в лице Рилдо.

Уточнения

«Левски» (болг Професионален футболен клуб Левски София) — болгарский футбольный клуб из города София. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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