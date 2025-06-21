Сколько зарабатывают судьи на Клубном ЧМ? Вот приблизительные суммы

Арбитры выйдут на поле на Клубном чемпионате мира 2025 года — и не только ради престижа. Судьи, выбранные ФИФА для работы на турнире, получают финансовую компенсацию, которая, хотя и не является публичной, аналогична той, что выплачивается национальным сборным на чемпионате мира.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Для участия в соревновании были выбраны два бразильца: Уилтон Перейра Сампайо из Гояса и Рамон Абатти Абель из Санта-Катарины. Оба уже входят в элитную международную судейскую бригаду. ФИФА официально не раскрывает зарплаты судей на Клубном чемпионате мира, но чемпионат мира 2022 года служит хорошей основой для оценок.

В Катаре организация выплачивала судьям фиксированную зарплату и переменную сумму за количество отработанных матчей. Цифры различаются в зависимости от роли каждого судьи, при этом главный судья зарабатывает больше всех.

ФИФА считает, что судьи, отобранные для таких турниров, как чемпионат мира, являются элитными профессионалами, и поэтому платит им в соответствии с их ответственностью. Физические, умственные и технические требования огромны.

Кроме того, судьи доступны для организации на протяжении всего турнира, в том числе для обучения, встреч и поддержки судейских бригад VAR. На клубном чемпионате мира, в котором участвуют 32 команды, зарплаты, как правило, немного ниже, чем на чемпионате мира, но они все равно довольно привлекательны.

По оценкам, судьи будут получать от 2000 до 3000 долларов США за игру на групповом этапе и до 10 000 долларов США на финальных этапах.

Уточнения

Междунаро́дная федера́ция футбо́ла (фр. Fédération internationale de football association, сокращённо FIFA, в русской транслитерации — ФИФА́) — главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим международным руководящим органом в футболе, футзале и пляжном футболе.



