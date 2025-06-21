Хэмилтон и Леклер сели на Ferrari F80: самая быстрая машина, на которой я ездил

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После победы в гонке "24 часа Ле-Мана" настроение в Ferrari, похоже, улучшилось, несмотря на плохие результаты команды в Формуле-1.

Фото: commons.wikimedia.org by Michele Borioli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ferrari F2001

Бренд опубликовал видео, в котором гонщики команды Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер управляют новым F80 — преемником LaFerrari и самым мощным дорожным автомобилем, когда-либо произведенным в Маранелло.

В видеоролике, который длится чуть более трех минут, Шарль Леклер первым разгоняется на трассе Fiorano, принадлежащей самой Ferrari. Они оба наслаждаются звуком двигателя V6, одного из двигателей суперкара мощностью 1200 "лошадей".

Уточнения

Сэр Лью́ис Карл Дэ́видсон Хэ́милтон MBE (англ. Sir Lewis Carl Davidson Hamilton, род. 7 января 1985, Стивенидж, Хартфордшир, Англия, Великобритания) — британский автогонщик команды «Феррари». Семикратный чемпион мира.



