Манчестер Юнайтед рассматривает неожиданный трансфер

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Манчестер Юнайтед хочет взять в аренду полузащитника Bayern Munich Жоао Палинга.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina.chiorean, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стадион Аль-Наср

По данным GiveMeSport, Red Devils связались с немецкими грандами и рассматривают возможность перехода 29-летнего португальца. Жоао Палинга присоединился к Bayern Munich прошлым летом за 48 млн фунтов стерлингов из Fulham, но с трудом зарекомендовал себя в качестве постоянного игрока первой команды.

Bayern изначально хотела продать его, но теперь рассматривает возможность аренды, чтобы игрок смог восстановить свою форму. Аморим ищет опытного полузащитника с проверенным присутствием в Премьер-лиге, чтобы стабилизировать полузащиту команды.

Палинга идеально подходит для этого, сочетая в себе опыт, физические данные и знание английского футбола. В то же время United готовы расстаться с несколькими игроками, включая Алехандро Гарначо, чтобы высвободить средства и зарплаты для будущих сделок, в том числе и для Палиньи.

Уточнения

«Манче́стер Юна́йтед» (полное название — Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», англ. Manchester United Football Club; английское произношение: [ˈmæntʃɪstər ju:ˈnaɪtɪd 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер.

