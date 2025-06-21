Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Видеоролики вынудили блогерку уйти от мужа и заявить на него в полицию
Микроскопический алхимик: гриб, который превращает минералы в золото
Больше никаких мучений: раскрываем тайну идеальной очистки варёных яиц
Ваша тактика для самолета: как вернуть место, если кто-то занял ваше
Шокирующий лайфхак! Просто добавьте это в унитаз — и он будет пахнуть, как в дорогом отеле
Поддержка и обрезка физалиса: как сделать ваши растения крепкими и красивыми
Доверяй, но проверяй: французы проконтролируют проекты Росатома по строительству АЭС в Узбекистане и Казахстане
Цвет волос, который скрывает усталость и морщины: вы точно видели его у звёзд
Скрытые ловушки перекупщиков, которые могут обернуться дырой в кошельке — не дайте себя обмануть

Манчестер Юнайтед рассматривает неожиданный трансфер

1:05
Спорт

Манчестер Юнайтед хочет взять в аренду полузащитника Bayern Munich Жоао Палинга.

Стадион Аль-Наср
Фото: commons.wikimedia.org by Alina.chiorean, This file, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стадион Аль-Наср

По данным GiveMeSport, Red Devils связались с немецкими грандами и рассматривают возможность перехода 29-летнего португальца. Жоао Палинга присоединился к Bayern Munich прошлым летом за 48 млн фунтов стерлингов из Fulham, но с трудом зарекомендовал себя в качестве постоянного игрока первой команды.

Bayern изначально хотела продать его, но теперь рассматривает возможность аренды, чтобы игрок смог восстановить свою форму. Аморим ищет опытного полузащитника с проверенным присутствием в Премьер-лиге, чтобы стабилизировать полузащиту команды.

Палинга идеально подходит для этого, сочетая в себе опыт, физические данные и знание английского футбола. В то же время United готовы расстаться с несколькими игроками, включая Алехандро Гарначо, чтобы высвободить средства и зарплаты для будущих сделок, в том числе и для Палиньи.

Уточнения

«Манче́стер Юна́йтед» (полное название — Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», англ. Manchester United Football Club; английское произношение: [ˈmæntʃɪstər ju:ˈnaɪtɪd 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Домашние животные
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу Аудио 
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц приобрели особняк за 11 миллионов: что скрывает эта покупка
Зарубежный
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц приобрели особняк за 11 миллионов: что скрывает эта покупка Аудио 
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Популярное
Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе

Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?

Исчез на сто лет — и вернулся с потомством: загадочное животное снова в дикой природе
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Звук, который кошка воспринимает как угрозу — и он не тот, о чём вы подумали
Землю может выбросить из орбиты — угроза ближе, чем кажется
Глава МАГАТЭ Гросси, обслуживая интересы США, обосновал причины агрессии против Ирана Любовь Степушова Эти милые профили лгут не просто так: за идеальными фото скрываются призраки, волки и ложь Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская
Даже перекупы не успевают: какие кроссоверы уходят с рынка в день публикации
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Место, которое никогда нельзя гладить у кошки: она воспримет это как угрозу
Последние материалы
Скрытые ловушки перекупщиков, которые могут обернуться дырой в кошельке — не дайте себя обмануть
Любите кошек? Психология говорит: у вас есть 5 очень редких черт личности
ПСЖ и Борнмут близки к соглашению по Илье Забарни на сумму около 60 млн евро
Путешествие без подготовки — лотерея. Возьмите важное и будьте готовы к любым сюрпризам
Авокадо — не только для тостов: как он помогает сделать сердце здоровым и сильным
Собственный порт, заводы и 1,5 млн автомобилей: как южнокорейский Ульсан стал домом для Hyundai
Этот держатель для туалетной бумаги стал хитом среди хозяек! Попробуйте и вы
Губерниев иронично прокомментировал экстрадицию Промеса: что же ждет экс-футболиста
Жасмин скоро станет бабушкой: певица рассказала, как она будет баловать внука
Она наблюдает за вами: эксперт советует закрывать камеру на гаджетах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.