Суперкомпьютер: Ливерпуль снова станет чемпионом

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В прошлом сезоне все ожидали, что "Манчестер Сити" снова будет доминировать, но в итоге "Ливерпуль" под руководством нового менеджера Арне Слота выиграл свой 20-й титул в высшем дивизионе Англии, сравнявшись с рекордом "Манчестер Юнайтед".

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Футбольный мяч

Тем, кто предсказал, что "Арсенал" займет второе место — уже достигнув этого результата в течение трех сезонов подряд — бонусных очков не дали, в то время как команда Пепа Гвардиолы завершила сезон на третьем месте.

Другими выводами стали неожиданная квалификация "Ноттингем Форест" для участия в европейских соревнованиях, в то время как "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" показали худшие результаты в лиге с момента ее переименования в 1992 году.

Все это еще свежо в памяти болельщиков, но футбол действительно никогда не спит, и прогнозы на следующий сезон уже делают. Прогнозы сделаны суперкомпьютером BettingLounge. co. uk, который смоделировал сезон лиги на основе опубликованного списка матчей.

Ожидается, что тревожная тенденция в нижней части таблицы сохранится в следующем сезоне. В этом году все три команды, прошедшие отбор, немедленно вылетели, и это может стать судьбой Лидса, Бернли и Сандерленда, если суперкомпьютер верен. Однако прогнозы предполагают, что это трио будет бороться сильнее, чем в прошлом сезоне.

Ожидается, что Сандерленд займет последнее место, но на шесть очков выше Саутгемптона. Ожидается, что Лидс займет 19-е место, но на 12 очков выше Ипсвич Таун.

Бернли также не сможет выбраться, набрав 40 очков — на 15 больше, чем Лестер Сити в прошлом сезоне. "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" снова борются за выживание в нижней части таблицы.

Уточнения

Ливерпу́ль Ли́верпуль, также Ли́верпул (англ. Liverpool, МФА: [ˈlɪvəpuːl]) — город в Великобритании в графстве Мерсисайд, порт на северо-западном побережье Англии, в устье реки Мерси.



