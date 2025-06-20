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ФИФА призвала отменить Клубный чемпионат мира

1:12
Спорт

Международный штаб преобразовал Клубный чемпионат мира таким образом, что 32 команды из всех конфедераций соревнуются в групповом этапе, за которым следуют отборочные, как на чемпионате мира.

Стадион "Марселя"
Фото: commons.wikimedia.org by Hombrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стадион "Марселя"

Первоначально Клубный чемпионат мира проводился непосредственно перед концом года или сразу после нового года, в нем участвовали только победители самых престижных континентальных турниров. Первый раунд текущего турнира прошел при почти пустых трибунах, а интерес к происходящему за рубежом намного ниже ожиданий ФИФА.

Многие футбольные деятели высказались против проведения Клубного чемпионата мира, и одним из них был президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Он твердо убежден, что ФИФА должна отменить турнир до его следующего выпуска в 2029 году, поскольку он угрожает устойчивости спорта.

Во время мероприятия, посвященного футбольной индустрии, Тебаса спросили, как ФИФА может изменить текущий формат Клубного чемпионата мира. Он ответил: "Отменив его. Моя цель — сделать так, чтобы больше не было Клубных чемпионатов мира".

Уточнения

Хавьер Тебас Медрано (исп. Javier Tebas Medrano; род. 31 июля 1962, Сан-Хосе, Коста-Рика) — испанский спортивный функционер, президент испанской Ла Лиги.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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