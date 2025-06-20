Июнь — месяц для себя: йога-комплекс, который возвращает спокойствие и гибкость

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Июнь — время вернуться к себе. Именно в этом месяце, 21 июня, отмечают Международный день йоги. Но почему бы не посвятить всю его атмосферу осознанности и заботы о теле? Даже если вы никогда не занимались йогой, сейчас — идеальный момент начать. И начинать вовсе не сложно.

Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Занятие по йоге

Звёздный инструктор Аншука Парвани делится мини-комплексом из 5 поз, который подойдёт каждому. Только 15-20 минут в день — и вы почувствуете, как тело оживает, а мысли становятся спокойнее.

Поза бабочки (Baddha Konasana)

Что даёт

Раскрывает тазобедренные суставы.

Снимает напряжение в животе и пояснице.

Улучшает пищеварение.

Помогает при менструальном дискомфорте.

Как делать

Сядьте с прямой спиной, соедините стопы перед собой. Расслабьте бёдра, дышите глубоко. Задержитесь в позе до 2 минут.

Низкий выпад (Anjaneyasana)

Что даёт

Укрепляет ноги, ягодицы и таз.

Развивает баланс.

Помогает сосредоточиться.

Заряжает энергией.

Как делать

Поставьте одну ногу вперёд в выпад, колено другой ноги — на полу. Следите, чтобы поясница не "проваливалась", активируйте центр тела.

Половинная скрутка (Ardha Matsyendrasana)

Что даёт

Мягко "детоксит" внутренние органы.

Улучшает дыхание.

Снимает зажимы в спине.

Успокаивает нервную систему.

Как делать

Сядьте, согнув одну ногу. Вторую — поставьте через бедро. Спину держите прямой, скручивание начинайте с грудной клетки. Дышите осознанно.

Йогический присед (Malasana)

Что даёт

Раскрывает таз и голеностоп.

Улучшает пищеварение.

Снимает усталость в пояснице.

Восстанавливает подвижность в нижней части тела.

Как делать

Сядьте в глубокий присед, пятки — на полу. Если тяжело — подложите под них полотенце. Сложите ладони перед грудью и тянитесь макушкой вверх.

Поза голубя (Kapotasana)

Что даёт

Глубоко прорабатывает тазобедренные суставы.

Вытягивает спину.

Открывает грудную клетку.

Помогает отпустить эмоциональные зажимы.

Как делать

Одна нога согнута впереди, вторая вытянута назад. Не давите на себя — углубление позы приходит с регулярной практикой.

Завершение — Шавасана (поза полного расслабления)

Лягте на спину, раскиньте руки и ноги, закройте глаза. Побудьте так 5-10 минут. Это как "сохранить" все плюсы от практики и заземлиться.

Как превратить эти 5 асан в июньскую привычку

Соберите их в короткий комплекс: 2-3 минуты на каждую позу, плюс финальное расслабление. Утром — для заряда. Вечером — для восстановления. Уже через несколько дней вы заметите:

Больше гибкости.

Меньше напряжения.

Крепче спину.

Спокойнее ум.

И главное — ощущение связи с собой.

Пусть эти простые асаны станут вашим тихим якорем в потоке дней, напоминая, что забота о себе — это не роскошь, а ежедневный выбор в пользу гармонии.

Уточнения

Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

