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Июнь — месяц для себя: йога-комплекс, который возвращает спокойствие и гибкость

3:25
Спорт

Июнь — время вернуться к себе. Именно в этом месяце, 21 июня, отмечают Международный день йоги. Но почему бы не посвятить всю его атмосферу осознанности и заботы о теле? Даже если вы никогда не занимались йогой, сейчас — идеальный момент начать. И начинать вовсе не сложно.

Занятие по йоге
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Занятие по йоге

Звёздный инструктор Аншука Парвани делится мини-комплексом из 5 поз, который подойдёт каждому. Только 15-20 минут в день — и вы почувствуете, как тело оживает, а мысли становятся спокойнее.

Поза бабочки (Baddha Konasana)

Что даёт

  • Раскрывает тазобедренные суставы.
  • Снимает напряжение в животе и пояснице.
  • Улучшает пищеварение.
  • Помогает при менструальном дискомфорте.

Как делать

  • Сядьте с прямой спиной, соедините стопы перед собой. Расслабьте бёдра, дышите глубоко. Задержитесь в позе до 2 минут.

Низкий выпад (Anjaneyasana)

Что даёт

  • Укрепляет ноги, ягодицы и таз.
  • Развивает баланс.
  • Помогает сосредоточиться.
  • Заряжает энергией.

Как делать

  • Поставьте одну ногу вперёд в выпад, колено другой ноги — на полу. Следите, чтобы поясница не "проваливалась", активируйте центр тела.

Половинная скрутка (Ardha Matsyendrasana)

Что даёт

  • Мягко "детоксит" внутренние органы.
  • Улучшает дыхание.
  • Снимает зажимы в спине.
  • Успокаивает нервную систему.

Как делать

  • Сядьте, согнув одну ногу. Вторую — поставьте через бедро. Спину держите прямой, скручивание начинайте с грудной клетки. Дышите осознанно.

Йогический присед (Malasana)

Что даёт

  • Раскрывает таз и голеностоп.
  • Улучшает пищеварение.
  • Снимает усталость в пояснице.
  • Восстанавливает подвижность в нижней части тела.

Как делать

  • Сядьте в глубокий присед, пятки — на полу. Если тяжело — подложите под них полотенце. Сложите ладони перед грудью и тянитесь макушкой вверх.

Поза голубя (Kapotasana)

Что даёт

  • Глубоко прорабатывает тазобедренные суставы.
  • Вытягивает спину.
  • Открывает грудную клетку.
  • Помогает отпустить эмоциональные зажимы.

Как делать

  • Одна нога согнута впереди, вторая вытянута назад. Не давите на себя — углубление позы приходит с регулярной практикой.

Завершение — Шавасана (поза полного расслабления)

Лягте на спину, раскиньте руки и ноги, закройте глаза. Побудьте так 5-10 минут. Это как "сохранить" все плюсы от практики и заземлиться.

Как превратить эти 5 асан в июньскую привычку

Соберите их в короткий комплекс: 2-3 минуты на каждую позу, плюс финальное расслабление. Утром — для заряда. Вечером — для восстановления. Уже через несколько дней вы заметите:

  • Больше гибкости.
  • Меньше напряжения.
  • Крепче спину.
  • Спокойнее ум.
  • И главное — ощущение связи с собой.

Пусть эти простые асаны станут вашим тихим якорем в потоке дней, напоминая, что забота о себе — это не роскошь, а ежедневный выбор в пользу гармонии.

Уточнения

Йо́га - совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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