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Губерниев иронично прокомментировал экстрадицию Промеса: что же ждет экс-футболиста

1:11
Спорт

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость об экстрадиции экс-футболиста "Спартака" Квинси Промеса из Объединённых Арабских Эмиратов в Нидерланды.

Квинси Промес
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Голубович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Квинси Промес

Губерниев с иронией отметил, что нидерландский суд примет справедливое и гуманное решение по делу Промеса.

"Да здравствует нидерландский суд — самый гуманный суд в мире!" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что ранее в Нидерландах Промес был приговорён к семи с половиной годам лишения свободы за контрабанду наркотических веществ и нападение с ножом на члена своей семьи. Если апелляция футболиста останется без удовлетворения, он сможет выйти на свободу только в 2030 году. 33-летнего спортсмена доставили из Дубая в Нидерланды на частном самолёте.

Промес был игроком "Спартака" с 2014 по 2018 годы и в период с 2021 по 2024 годы. В последнее время футболист выступал за "Дубай Юнайтед" в ОАЭ.

Уточнения

Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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