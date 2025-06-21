Губерниев иронично прокомментировал экстрадицию Промеса: что же ждет экс-футболиста

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость об экстрадиции экс-футболиста "Спартака" Квинси Промеса из Объединённых Арабских Эмиратов в Нидерланды.
Губерниев с иронией отметил, что нидерландский суд примет справедливое и гуманное решение по делу Промеса.
"Да здравствует нидерландский суд — самый гуманный суд в мире!" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, что ранее в Нидерландах Промес был приговорён к семи с половиной годам лишения свободы за контрабанду наркотических веществ и нападение с ножом на члена своей семьи. Если апелляция футболиста останется без удовлетворения, он сможет выйти на свободу только в 2030 году. 33-летнего спортсмена доставили из Дубая в Нидерланды на частном самолёте.
Промес был игроком "Спартака" с 2014 по 2018 годы и в период с 2021 по 2024 годы. В последнее время футболист выступал за "Дубай Юнайтед" в ОАЭ.
Кви́нси Анто́н Проме́с (нидерл. Quincy Anton Promes; род. 4 января 1992, Амстердам) — нидерландский футболист, атакующий полузащитник и нападающий.
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