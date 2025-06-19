Скандал в футбольном мире: почему трансфер Мирлинда Даку в Зенит сорвался

Тренер Ринат Билялетдинов высказал мнение о срыве трансфера нападающего Мирлинда Даку из "Рубина" в "Зенит". По его словам, причиной отказа могли стать его предыдущие высказывания о сербах.
Билялетдинов напомнил, что в "Зените" играют несколько сербских футболистов, включая Ваню Дркушича и Страхиню Эраковича. Возможно, клуб решил не торопиться с переходом Даку, чтобы избежать возможных конфликтов. Тренер также подчеркнул, что наличие противоречий в команде может негативно сказаться на её результатах, сообщает Газета.Ru.
"Где-то все равно такое может сыграть в минус команде. Потому переход и сорвался. Другое дело, зачем вообще было затевать такой трансфер, зная, что он заложит в команде мину замедленного действия?" — задал вопрос Билялетдинов.
Мирлинд Даку проявил себя как один из самых результативных игроков Премьер-лиги в прошлом сезоне. Он забил 15 голов и отдал 9 голевых передач, уступив по числу голов только Манфреду Угальде из "Спартака", который забил 17 мячей.
«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.
Мирлинд Даку (алб. Mirlind Daku; род. 1 января 1998, Гнилане, Косово и Метохия) — косоварский и албанский футболист, нападающий российского клуба «Рубин» и сборной Албании.
Исчезнувшие более века назад животные внезапно вернулись в дикую природу Бразилии. Учёные в замешательстве: как они смогли выжить без помощи человека?