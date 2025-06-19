Скандал в футбольном мире: почему трансфер Мирлинда Даку в Зенит сорвался

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Тренер Ринат Билялетдинов высказал мнение о срыве трансфера нападающего Мирлинда Даку из "Рубина" в "Зенит". По его словам, причиной отказа могли стать его предыдущие высказывания о сербах.

Фото: wikimedia.org by Steindy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Футбольный мяч в сетке

Билялетдинов напомнил, что в "Зените" играют несколько сербских футболистов, включая Ваню Дркушича и Страхиню Эраковича. Возможно, клуб решил не торопиться с переходом Даку, чтобы избежать возможных конфликтов. Тренер также подчеркнул, что наличие противоречий в команде может негативно сказаться на её результатах, сообщает Газета.Ru.

"Где-то все равно такое может сыграть в минус команде. Потому переход и сорвался. Другое дело, зачем вообще было затевать такой трансфер, зная, что он заложит в команде мину замедленного действия?" — задал вопрос Билялетдинов.

Мирлинд Даку проявил себя как один из самых результативных игроков Премьер-лиги в прошлом сезоне. Он забил 15 голов и отдал 9 голевых передач, уступив по числу голов только Манфреду Угальде из "Спартака", который забил 17 мячей.

Уточнения

«Зени́т» — российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге.



Мирлинд Даку (алб. Mirlind Daku; род. 1 января 1998, Гнилане, Косово и Метохия) — косоварский и албанский футболист, нападающий российского клуба «Рубин» и сборной Албании.

