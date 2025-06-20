Жир плавится после тренировки: 3 типа нагрузок, которые ускоряют метаболизм надолго

Можно ли жечь калории после тренировки, лёжа на диване? Учёные говорят — да. Главное — правильно "включить" метаболизм. Для этого подойдёт не долгая кардио-сессия, а короткий, но мощный удар по телу.
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Спорт
Что доказала наука
Физиологи из Университета Висконсина выяснили: некоторые тренировки запускают эффект EPOC — избыточное потребление кислорода после нагрузки. Это значит, что организм:
Восстанавливается после стресса.
Пополняет энергию.
И сжигает калории даже в состоянии покоя — до 48 часов после тренировки.
Какие тренировки работают
Вот топ-3 типа нагрузок, которые превращают ваше тело в калорийную печь даже спустя сутки:
HIIT — интервальные тренировки высокой интенсивности
Пример
20 секунд спринт — 10 секунд отдыха — повторить 8 раз.
Занимает 4-10 минут, а эффект — до двух суток вперёд.
Силовые с акцентом на большие мышцы
Приседания, тяги, выпады, жимы — всё, что задействует сразу несколько крупных групп мышц. Такой стресс телу стоит дорого — и оно ещё долго будет "расплачиваться" калориями.
Функциональные круги с весом тела
Бёрпи, "альпинисты", отжимания, планки с прыжками. Отличный выбор для домашних тренировок. Главное — работать быстро и с минимумом отдыха.
Почему это круто
После такой тренировки:
Ускоряется кровообращение.
Усиливается окисление жиров.
Растёт уровень гормона роста.
Повышается общий уровень метаболизма.
И всё это — пока вы отдыхаете.
Как включить эффект EPOC в жизнь
3 тренировки в неделю — HIIT, силовые или функциональные
Продолжительность: 20-30 минут, не нужно больше
Главное — выложиться, без "лайтовых" подходов
Комбинируй: кардио + силовые в одном комплексе
Но без фанатизма
Каждая такая тренировка — стресс. Если делать их ежедневно, без восстановления, можно перегрузить нервную систему и добиться обратного эффекта: выгорания и замедления обмена.
Метаболизм можно разогнать надолго — не сидя часами на дорожке, а устроив себе короткий, но мощный "взрыв" активности. HIIT, силовые и круговые — это не просто спорт, это метаболический апгрейд.
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.