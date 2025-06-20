Жир плавится после тренировки: 3 типа нагрузок, которые ускоряют метаболизм надолго

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Можно ли жечь калории после тренировки, лёжа на диване? Учёные говорят — да. Главное — правильно "включить" метаболизм. Для этого подойдёт не долгая кардио-сессия, а короткий, но мощный удар по телу.

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Что доказала наука

Физиологи из Университета Висконсина выяснили: некоторые тренировки запускают эффект EPOC — избыточное потребление кислорода после нагрузки. Это значит, что организм:

Восстанавливается после стресса.

Пополняет энергию.

И сжигает калории даже в состоянии покоя — до 48 часов после тренировки.

Какие тренировки работают

Вот топ-3 типа нагрузок, которые превращают ваше тело в калорийную печь даже спустя сутки:

HIIT — интервальные тренировки высокой интенсивности

Пример

20 секунд спринт — 10 секунд отдыха — повторить 8 раз.

Занимает 4-10 минут, а эффект — до двух суток вперёд.

Силовые с акцентом на большие мышцы

Приседания, тяги, выпады, жимы — всё, что задействует сразу несколько крупных групп мышц. Такой стресс телу стоит дорого — и оно ещё долго будет "расплачиваться" калориями.

Функциональные круги с весом тела

Бёрпи, "альпинисты", отжимания, планки с прыжками. Отличный выбор для домашних тренировок. Главное — работать быстро и с минимумом отдыха.

Почему это круто

После такой тренировки:

Ускоряется кровообращение.

Усиливается окисление жиров.

Растёт уровень гормона роста.

Повышается общий уровень метаболизма.

И всё это — пока вы отдыхаете.

Как включить эффект EPOC в жизнь

3 тренировки в неделю — HIIT, силовые или функциональные

Продолжительность: 20-30 минут, не нужно больше

Главное — выложиться, без "лайтовых" подходов

Комбинируй: кардио + силовые в одном комплексе

Но без фанатизма

Каждая такая тренировка — стресс. Если делать их ежедневно, без восстановления, можно перегрузить нервную систему и добиться обратного эффекта: выгорания и замедления обмена.

Метаболизм можно разогнать надолго — не сидя часами на дорожке, а устроив себе короткий, но мощный "взрыв" активности. HIIT, силовые и круговые — это не просто спорт, это метаболический апгрейд.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

