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Подтягивания без турника: 3 упражнения для сильной спины дома

3:01
Спорт

Хочешь прокачать спину, но нет турника? Не беда. Даже без перекладины можно развить широчайшие, ромбовидные и трапеции — если знать правильные упражнения и немного проявить смекалку. Всё, что тебе нужно — это собственное тело, рюкзак и немного места на полу.

Спортивный мужчина
Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивный мужчина

Почему это реально работает

  • Миф: чтобы накачать спину — нужны подтягивания.
  • Факт: мышцы растут от тяговых движений, сопротивления и контроля.

Даже дома можно создать рабочую нагрузку, если использовать:

  • Собственный вес и наклон тела.
  • Гравитацию и медленные фазы движения.
  • Концентрацию на сведении лопаток.

Упражнение №1: Обратные отжимания от стола

Мышцы

  • Ромбовидные, широчайшие, задняя дельта.

Как выполнять

  • Встань спиной к столу, ладони на край, пальцы вперёд.
  • Вытяни ноги вперёд — как в классических обратных отжиманиях.
  • Сгибай руки, опуская корпус вниз, но с акцентом на сведение лопаток.
  • Поднимайся, чувствуя, как работает спина, а не трицепс.

Сколько

  • 3 подхода по 10-12 раз.

Фишка

  • Задержка на 2 секунды в верхней точке — даёт максимальное напряжение в мышцах спины.

Упражнение №2: Тяга рюкзака к поясу

  • Мышцы.
  • Широчайшие, задняя дельта.

Как выполнять

  • Наполни рюкзак тяжестью — книги, бутылки, блины.
  • Согни колени, наклони корпус под 45°.
  • Тяни рюкзак к поясу, локти вдоль корпуса.
  • Своди лопатки в верхней точке и медленно опускай.

Сколько

  • 3 подхода по 12-15 раз.

Фишка

  • Медленное опускание (эксцентрика) создаёт дополнительную нагрузку — мышцы растут быстрее.

Упражнение №3: Лодочка на полу

Мышцы

  • Разгибатели спины, трапеции, стабилизаторы.

Как выполнять

  • Ляг на живот, руки вытянуты вперёд.
  • Подними грудь, руки и ноги — зафиксируй 2-3 секунды.
  • Вариант: "движение пловца" — поочерёдно поднимай руку и противоположную ногу.

Сколько

3 подхода по 20-30 секунд.

Фишка

  • Держи голову на одной линии с телом — это сохраняет правильную ось и не нагружает шею.

Как встроить в тренировку

  • Делай спину 2 раза в неделю - с разными углами и рюкзаком разной тяжести.
  • Добавляй вариации и усложняй контроль: паузы, замедления, дополнительный вес.
  • И главное — следи за осанкой каждый день. Это тоже тренировка!

Турник — не единственный путь к сильной спине. Диван, стол и рюкзак могут дать не меньший результат. Главное — техника, концентрация и регулярность.
Даже в домашних условиях можно построить спину, которая будет держать не только футболку, но и уверенность в себе.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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