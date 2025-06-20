Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Матовые губы в прошлом: мерцающий блеск — тренд, который мы все заслужили
Мини-Ледниковый период и резкий спад температуры: вот как изменится погода в России
Не отпускает: как главный герой Как приручить дракона продолжает влиять на жизнь актёра
Проблемы на границе: что происходит с туризмом между США и Европой
Chery Tiggo 9 начали собирать в России — но об этом никто официально не говорит
На волоске от удара: Луна может принять удар, от которого Земля бы не оправилась
С этими котами всегда что-то не так — кажется, эволюция решила немного пошутить
Ищете заправку для шашлыка? Забудьте про уксус и майонез: вот что действительно нужно класть в маринад
Соседские кошки забудут дорогу в ваш огород за одну ночь: делимся работающим методом

Вы это делаете каждый день, но не так: привычное действие может заменить дорогое лечение спины

1:15
Спорт

Забыть о спинных болях можно без аптек и врачей — достаточно просто выйти на улицу. По словам фитнес-тренера Елены Силиной, регулярные пешие прогулки в активном темпе способны заменить обезболивающее и даже физиотерапию.

Мужчина стоит спиной
Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мужчина стоит спиной

Что именно происходит при ходьбе

Секрет в комплексном воздействии: быстрая ходьба улучшает кровообращение, снимает зажимы в мышцах, укрепляет мышечный корсет и снижает воспалительные процессы в позвоночнике. Всё это работает на то, чтобы спина перестала "ныть" и тянуть после рабочего дня или сна.

Техника важнее скорости

Но есть нюансы. Силина подчёркивает, что ходить нужно правильно:

  • держать осанку — спина должна быть прямой;

  • корпус не наклонять вперёд;

  • стопа должна перекатываться плавно — от пятки к носку.

Обувь — как залог успеха

Особое внимание стоит уделить обуви.

Она должна:

  • хорошо амортизировать;

  • иметь супинатор;

  • фиксировать пятку.

Неподходящие кроссовки могут не только свести на нет эффект от прогулок, но и усугубить ситуацию.

Нагрузки — строго по нарастающей

"Главное — не переусердствовать", — предупреждает тренер.

Начинать стоит с коротких прогулок и постепенно увеличивать время. Организму нужно адаптироваться к новому ритму без стресса.

Такой простой способ, по мнению специалиста, подойдёт каждому и может стать настоящей альтернативой дорогим процедурам и бесконечным таблеткам. А ещё — улучшить общее самочувствие и настроение.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные
Авто
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные Аудио 
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Авто
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук Аудио 
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает
Экономика и бизнес
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Проблемы на границе: что происходит с туризмом между США и Европой
Chery Tiggo 9 начали собирать в России — но об этом никто официально не говорит
Вы это делаете каждый день, но не так: привычное действие может заменить дорогое лечение спины
С этими котами всегда что-то не так — кажется, эволюция решила немного пошутить
На волоске от удара: Луна может принять удар, от которого Земля бы не оправилась
Соседские кошки забудут дорогу в ваш огород за одну ночь: делимся работающим методом
Ищете заправку для шашлыка? Забудьте про уксус и майонез: вот что действительно нужно класть в маринад
Как ускорить продажу квартиры: секреты, которые скрывают агенты
Цифра, которую нельзя превысить: какой новый потолок на вывоз драгоценных металлов
Средство от блох может убить: как не отравить питомца лечением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.