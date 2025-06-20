Вы это делаете каждый день, но не так: привычное действие может заменить дорогое лечение спины

Забыть о спинных болях можно без аптек и врачей — достаточно просто выйти на улицу. По словам фитнес-тренера Елены Силиной, регулярные пешие прогулки в активном темпе способны заменить обезболивающее и даже физиотерапию.
Секрет в комплексном воздействии: быстрая ходьба улучшает кровообращение, снимает зажимы в мышцах, укрепляет мышечный корсет и снижает воспалительные процессы в позвоночнике. Всё это работает на то, чтобы спина перестала "ныть" и тянуть после рабочего дня или сна.
Техника важнее скорости
Но есть нюансы. Силина подчёркивает, что ходить нужно правильно:
держать осанку — спина должна быть прямой;
корпус не наклонять вперёд;
стопа должна перекатываться плавно — от пятки к носку.
Особое внимание стоит уделить обуви.
Она должна:
хорошо амортизировать;
иметь супинатор;
фиксировать пятку.
Неподходящие кроссовки могут не только свести на нет эффект от прогулок, но и усугубить ситуацию.
"Главное — не переусердствовать", — предупреждает тренер.
Начинать стоит с коротких прогулок и постепенно увеличивать время. Организму нужно адаптироваться к новому ритму без стресса.
Такой простой способ, по мнению специалиста, подойдёт каждому и может стать настоящей альтернативой дорогим процедурам и бесконечным таблеткам. А ещё — улучшить общее самочувствие и настроение.
Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.
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