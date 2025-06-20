Вы это делаете каждый день, но не так: привычное действие может заменить дорогое лечение спины

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Забыть о спинных болях можно без аптек и врачей — достаточно просто выйти на улицу. По словам фитнес-тренера Елены Силиной, регулярные пешие прогулки в активном темпе способны заменить обезболивающее и даже физиотерапию.

Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мужчина стоит спиной

Что именно происходит при ходьбе

Секрет в комплексном воздействии: быстрая ходьба улучшает кровообращение, снимает зажимы в мышцах, укрепляет мышечный корсет и снижает воспалительные процессы в позвоночнике. Всё это работает на то, чтобы спина перестала "ныть" и тянуть после рабочего дня или сна.

Техника важнее скорости

Но есть нюансы. Силина подчёркивает, что ходить нужно правильно:

держать осанку — спина должна быть прямой;

корпус не наклонять вперёд;

стопа должна перекатываться плавно — от пятки к носку.

Обувь — как залог успеха

Особое внимание стоит уделить обуви.

Она должна:

хорошо амортизировать;

иметь супинатор;

фиксировать пятку.

Неподходящие кроссовки могут не только свести на нет эффект от прогулок, но и усугубить ситуацию.

Нагрузки — строго по нарастающей

"Главное — не переусердствовать", — предупреждает тренер.

Начинать стоит с коротких прогулок и постепенно увеличивать время. Организму нужно адаптироваться к новому ритму без стресса.

Такой простой способ, по мнению специалиста, подойдёт каждому и может стать настоящей альтернативой дорогим процедурам и бесконечным таблеткам. А ещё — улучшить общее самочувствие и настроение.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

