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Хотите тело как у Джона Уика? Секретный режим тренировок голливудского актёра

2:11
Спорт

Известный фитнес-тренер Патрик Мерфи приоткрыл завесу тайны над тренировочным процессом легендарного Киану Ривза, чья физическая форма в фильмах о Джоне Уике вызывает восхищение миллионов.

Тренировка в спорт зале
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Тренировка в спорт зале

Оказывается, за каскадерскими трюками и идеальными пропорциями стоит не изнуряющий кроссфит, а продуманная система функциональных тренировок, сочетающая силовые упражнения с элементами боевых искусств.

Спецподготовка для экранных боёв

Основу тренировочного процесса 58-летнего актера составляют упражнения, развивающие не только силу, но и координацию, взрывную мощь и выносливость. Петлевой эспандер становится инструментом для отработки плавных, но точных движений, необходимых в экранных схватках. Сгибания ног на нестабильной поверхности гимнастического мяча тренируют баланс и укрепляют глубокие мышцы-стабилизаторы. Болгарские сплит-приседания формируют мощные ноги, способные мгновенно менять положение тела в пространстве.

Тренировки Ривза — это идеальный микс современных фитнес-методик и древних боевых практик. Взрывные берпи поддерживают кардиовыносливость, необходимую для многочасовых съемок. Жим гантелей от пола развивают функциональную силу верхнего плечевого пояса без риска перекачать мышцы, пишет Men Today.

Но настоящим секретным ингредиентом остаются регулярные занятия бразильским джиу-джитсу и карате, которые придают движениям актера ту самую убедительность, отличающую профессионального бойца от любителя.

Искусство восстановления

60-минутные интенсивные тренировки требуют не менее продуманного подхода к восстановлению. Ледяные ванны стали для Ривза обязательным ритуалом — они не только снимают мышечное воспаление, но и тренируют сосуды, улучшая общую выносливость организма.

Профессиональный массаж помогает избежать зажимов и поддерживает эластичность мышц, что особенно важно для актера, выполняющего сложные трюки.

Уточнения

Киа́ну Чарльз Ривз — канадский актёр кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант (бас-гитарист). 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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