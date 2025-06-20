Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Андрей Макаревич развеял слухи о плене: иронично поблагодарил СМИ за рекламу
Руку жмут — а в розыске оставляют: СБУ не сняла Мединского с базы
Скандал уладили за одним столом: Алаудинов извинился перед священником, которого оскорбил
Всё больше людей доверяют ИИ самое личное: что может пойти не так в виртуальной терапии
Запрещённый эпизод Бездны взорвал Disney+: крысы Кэмерона вернулись через 40 лет
Mazda CX-60: японская роскошь, которую можно себе позволить
Кукурузный конец света: почему США останутся без хлеба к 2100 году
Кошке холодно, а вы даже не догадываетесь: вот с какой температуры начинаются проблемы
Необычные артефакты Луны: для чего нужны миллиарды лет

Изолирующие упражнения: что происходит с телом, когда тренируешь одну мышцу отдельно

3:05
Спорт

Можно ли прокачать мышцы, работая над каждой в отдельности? Да, если вы понимаете, зачем вам это нужно. Изолирующие упражнения — это такая особая категория движений, при которых основная нагрузка ложится на одну конкретную мышцу или мышечную группу. Они кажутся простыми, но подойдут не каждому.

Пампинг бицепса
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пампинг бицепса

Что такое изолирующие упражнения

Изолирующие упражнения — это не базовая нагрузка. Они не задействуют сразу несколько групп мышц, как, например, приседания или становая тяга. При изоляции работает только одна зона. Например, при сгибании руки с гантелью фокус — на бицепсе, остальные мышцы почти не вовлекаются.

Такого типа тренировки можно применять для:

  • мышц спины,
  • бицепсов и трицепсов,
  • грудных и плечевых зон,
  • ягодиц и ног.

Когда изоляция — лучший выбор

Изолирующие упражнения часто используют профессиональные бодибилдеры на финальном этапе подготовки к соревнованиям. В условиях "сушки" уходит энергия, и выполнять тяжёлые базовые упражнения становится сложно. Тогда и приходит на помощь "изоляция" — точечная работа, чтобы подчеркнуть рельеф и пропорции тела.

Вот основные её плюсы:

  • Улучшает кровоток в мышцах (эффект пампинга).
  • Помогает довести рельеф до совершенства.
  • Укрепляет нейромышечную связь.

Такие упражнения также полезны при восстановлении после травм или при перегрузке центральной нервной системы и суставов.

Кому изолирующие упражнения не подойдут

Если вы новичок или стремитесь быстро набрать массу — это не ваш инструмент. Изоляция требует времени и точности, а результат приходит медленно. При этом энергозатраты ниже, чем у базовых движений. Лучше тратить не более 20% тренировки на изолирующие упражнения, а остальное — на базу.

Также не подойдёт "изоляция", если ваша цель — сжечь жир. Но она будет полезна тем, кто стремится к подтянутому телу без излишнего объема.

Как повысить эффективность

Чтобы получить максимум от изолирующих упражнений:

  • Работайте с малым весом — так вы не будете подключать лишние мышцы.
  • Следите за техникой — каждое движение должно быть выверено.
  • Концентрируйтесь на целевой мышце — ощущение "жжения" подскажет, что всё идёт как надо.
  • Делайте минимум 12 повторений — и больше, если хватает сил.

Противопоказания

Нельзя заниматься "изоляцией", если у вас:

  • проблемы с позвоночником,
  • болезни сердца,
  • высокая температура,
  • серьёзные травмы мышц и суставов.

Изолирующие упражнения — мощный инструмент для точечной проработки мышц, но подходят не всем и требуют грамотного подхода. Используйте их как дополнение к базовым тренировкам, а не как основу — тогда они принесут максимум пользы без потери времени и усилий.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme — "культура тела"), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — "телостроительство"), или атлети́ческая гимна́стика - процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).

Те́хника (от др.-греч. τεχνικός, от τέχνη — искусство, мастерство, умение) — обобщающее наименование устройств, механизмов, машин, систем (включая "средства труда").

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Авто
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук Аудио 
Микроволновка — прошлый век? Этот прибор делает вкуснее и полезнее
Недвижимость
Микроволновка — прошлый век? Этот прибор делает вкуснее и полезнее Аудио 
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Наука и техника
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Этот трюк с шифрованием изменит правила игры для военных технологий Игорь Буккер Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Секрет пляжа Аргилос: где найти целебную глину для молодости кожи? Уникальное природное спа!
Китай установил рекорд по запасам нефти на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Создатель ИИ назвал профессию, которую точно не вытеснят роботы
Греф раскрыл настоящий курс рубля: цифры шокируют даже Минфин
Этот трюк с шифрованием изменит правила игры для военных технологий
Секретный совет Кристофера Нолана: почему он отговорил сценариста от работы над Бэтменом
Инъекция в пустоту: процедура, которая обещает всё, но меняет не всех
Эти блюда усиливают риск теплового удара — но мы продолжаем их есть
Часами сидите за компьютером? Эта простая привычка снижает риск ранней смерти
Ксения Собчак раскрыла тайну: как Михалков помог Ефремову найти работу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.