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Эти упражнения без прыжков и гантелей сделают тело сильным — но есть нюанс

2:40
Спорт

Калланетика — это не просто гимнастика. Это способ перезагрузки тела и сознания. Каждое движение здесь наполнено смыслом, а эффект — куда глубже, чем просто стройная фигура.

Растяжка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Растяжка

Что такое калланетика

Методика основана на йоге и включает 29 упражнений, разработанных Каллан Пинкни в середине XX века. Каждое из них выполняется медленно, с полной концентрацией на работе мышц. Никакой спешки — только осознанность и контроль.

Как проходят занятия

Тренировка начинается с разминки — это обязательное условие. Основной блок включает упражнения на растяжку и статическое напряжение мышц. Но необязательно делать сразу весь комплекс: его можно адаптировать под себя, выбирая только те элементы, что вам подходят.

Можно заниматься как в зале, так и дома. Главное — быть уверенным в правильности выполнения. Поэтому новичкам лучше начать под наблюдением тренера.

Почему калланетика действительно работает

В отличие от многих фитнес-направлений, здесь задействуются все основные группы мышц одновременно. Это улучшает обмен веществ, помогает снизить вес и сформировать гармоничное тело. Подходит как опытным спортсменам, так и тем, кто впервые решил заняться собой.

Преимущества, которые нельзя игнорировать

  • устойчивое снижение веса;
  • общее улучшение самочувствия;
  • снижение утомляемости;
  • укрепление мышц без травматичных нагрузок;
  • профилактика проблем с позвоночником и суставами;
  • улучшение осанки и снятие стресса.

Особенно важно: калланетика безопасна и эффективна при любом уровне подготовки и возрасте.

С чего начать

Если вы новичок, не ставьте себе сразу высокую планку. Начните с самых простых упражнений. И главное — не торопитесь. Калланетика требует медленного темпа и концентрации. Только в этом случае вы получите результат.

Лучше заниматься в спокойной обстановке, когда ничто не отвлекает. Следите за ощущениями в теле и качеством движений — именно так формируется прочная связь между телом и разумом.

Кому стоит быть осторожным

Несмотря на мягкий характер упражнений, калланетика имеет противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом, если у вас:

  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • варикоз;
  • геморрой;
  • астма;
  • серьёзные проблемы с опорно-двигательным аппаратом;
  • недавние операции.

Иногда достаточно скорректировать нагрузку — снизить темп, убрать отдельные упражнения.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — "соответствие, годность, приспособленность", от fit — "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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