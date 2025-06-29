3 фитнес-метода, которые преобразят ваше тело менее чем за час

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Популярность набирают три фитнес-метода, которые помогают скорее добиться наилучших результатов от тренировок.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use Спин байк

Именно на стыке цифровой вирусности появились такие предложения по обучению, как 12-3-30, 3-2-8 и 15-15-15, каждое из которых имеет свою направленность, уровень спроса и аудиторию.

3 модных метода тренировок

Вдали от универсальных формул, каждый метод отражает свою логику. 12-3-30, рожденный на беговой дорожке и делающий упор на сжигание жира; 3-2-8, со структурой, которая сочетает силу, растяжку и ежедневную подвижность; и 15-15-15, созданный Дженнифер Энистон, который предлагает разбить кардио на части, чтобы сделать его более управляемым.

Метод 12-3-30

Изобретенный американской инфлюенсером Лорен Джиральдо, которая вылепила свою фигуру с помощью этой практики, метод 12-3-30 состоит из:

Ходьбы по беговой дорожке с наклоном 12% со скоростью 4,8 километра в час — эквивалент 3 миль, цифра, которая дала ему название — в течение 30 минут.

Это звучит просто, но это не так, особенно для тех, кто не знаком с аэробными тренировками. Джиральдо неоднократно говорила своим подписчикам, что ей было трудно пройти все время ходьбы, поэтому ей приходилось делать перерывы на отдых.

Метод 3-2-8

"После его выполнения я заметила большие изменения: в моей осанке. Я действительно удивлена тем, насколько высокой я себя чувствую и как уменьшилась округлость моих плеч", — говорит влиятельная персона и преподаватель йоги Бриди Уилкингс в своей колонке мнений.

Занимайтесь силовыми тренировками всего тела 3 дня в неделю.

Занимайтесь пилатесом или Barre 2 дня в неделю.

Ходите 8000 шагов в день.

Преимущества 3-2-8

"Это очень продуманный метод тренировок", — рассказал Сантьяго Квейтель, педиатр, спортивный врач и директор Диплома по детской спортивной медицине в Университете Фавалоро.

Эксперт подчеркнул, что, с одной стороны, он предполагает аэробную активность низкой интенсивности — из-за рекомендуемых 8000 шагов в день. Это, по его словам, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и помогает с расходом энергии, связанным с контролем веса.

Метод 15-15-15

Известная в сообществе любителей здорового образа жизни Дженнифер Энистон неоднократно заявляла, что она включает в свою рутину такие привычки, как медитация, обильное питье воды, движение и достаточный отдых.

Энистон раскрыла свой секрет: "У меня была травма, и я могла заниматься только пилатесом, который я люблю. Но мне не хватало того пота, который появляется во время тяжелой тренировки. Вот почему я использовала свой метод 15-15-15". Метод, о котором она упоминает, объединяет:

15 минут на беговой дорожке

15 минут на эллиптическом тренажере

15 минут спиннинга

Те, кому не нравятся три вида тренировок Энистон — эллиптический тренажер, беговая дорожка и велосипед, — могут попробовать чередовать их с другими аэробными вариантами, такими как прыжки со скакалкой, спортивная ходьба, бег на открытом воздухе, приседания или любой другой вид кардиоупражнений, который им больше по душе.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья».

