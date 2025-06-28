Это упражнение штурмует мир фитнеса, улучшая силу и равновесие: уделите всего 10 минут в день

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Упражнение "прогулка фермера", помимо того, что подходит любому человеку, еще и является частью повседневной жизни: его выполняют каждый раз, когда приходит время нести сумки из супермаркета, когда наполняют школьные рюкзаки детей или после спокойного дня в торговом центре.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зарядка

Это в первую очередь силовое и кондиционное упражнение, которое включает в себя ходьбу на определенное расстояние с тяжелым грузом в каждой руке.

Его название происходит от его ассоциации с работой, выполняемой сельскохозяйственными рабочими, переносящими тяжелые предметы, такие как ведра, инструменты или продукты, во время ходьбы на большие расстояния. Теперь его адаптировали к контекстам фитнес-тренировок в спортзалах и программам.

Выполнять его можно где угодно, главное, чтобы у вас под рукой были гантели, гири или другие тяжелые предметы, имитирующие вышеупомянутые упражнения.

Хульета Коронадо, врач спортивной медицины, объясняет, что выполнение этого упражнения активирует группы мышц верхней части тела (трапециевидные, дельтовидные, бицепсы, трицепсы, сгибатели пальцев и запястья), основные мышцы для поддержания устойчивости туловища и мышцы нижней части тела (ягодичные, подколенные сухожилия, четырехглавые мышцы, икроножные, стопы и лодыжки).

Техника выполнения:

Выберите нагрузку: выберите два одинаковых веса, которые сложны, но выполнимы.

Первая позиция: встаньте, расставив ноги на ширину плеч, возьмите гантели в каждую руку, сохраняя прямую осанку, отведя плечи назад и приподняв грудь.

Хват: крепко возьмите гантели нейтральным хватом (ладони обращены к телу).

Начните ходьбу: сохраняя прямую осанку, подняв гантели и избегая наклонов вперед или назад, начните делать первые шаги. Ваши плечи должны оставаться на одной линии, а взгляд направлен вперед.

Продолжительность и расстояние: хорошим началом может стать ходьба в течение 30 секунд или одной минуты. Со временем или с практикой вы можете увеличивать продолжительность или расстояние по мере приобретения силы и выносливости.

Важно отметить, что наилучшим подходом в этих случаях является одобрение вашего лечащего врача.

В конце ходьбы положите гантели на пол контролируемым образом.

Отдохните несколько минут и повторите процесс столько раз, сколько возможно или в соответствии с указаниями.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



