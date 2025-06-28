Это упражнение штурмует мир фитнеса, улучшая силу и равновесие: уделите всего 10 минут в день

Упражнение "прогулка фермера", помимо того, что подходит любому человеку, еще и является частью повседневной жизни: его выполняют каждый раз, когда приходит время нести сумки из супермаркета, когда наполняют школьные рюкзаки детей или после спокойного дня в торговом центре.
Это в первую очередь силовое и кондиционное упражнение, которое включает в себя ходьбу на определенное расстояние с тяжелым грузом в каждой руке.
Его название происходит от его ассоциации с работой, выполняемой сельскохозяйственными рабочими, переносящими тяжелые предметы, такие как ведра, инструменты или продукты, во время ходьбы на большие расстояния. Теперь его адаптировали к контекстам фитнес-тренировок в спортзалах и программам.
Выполнять его можно где угодно, главное, чтобы у вас под рукой были гантели, гири или другие тяжелые предметы, имитирующие вышеупомянутые упражнения.
Хульета Коронадо, врач спортивной медицины, объясняет, что выполнение этого упражнения активирует группы мышц верхней части тела (трапециевидные, дельтовидные, бицепсы, трицепсы, сгибатели пальцев и запястья), основные мышцы для поддержания устойчивости туловища и мышцы нижней части тела (ягодичные, подколенные сухожилия, четырехглавые мышцы, икроножные, стопы и лодыжки).
Техника выполнения:
Важно отметить, что наилучшим подходом в этих случаях является одобрение вашего лечащего врача.
В конце ходьбы положите гантели на пол контролируемым образом.
Отдохните несколько минут и повторите процесс столько раз, сколько возможно или в соответствии с указаниями.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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