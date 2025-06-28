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Йога, которая пробуждает спящую энергию: это направление набирает популярность

2:45
Спорт

Хотя концепция "энергии кундалини" появляется в ведических текстах, датируемых 1000 г. до н. э., точное происхождение дисциплины неизвестно, и сегодня ее практикуют по всему миру.

Девушка медитирует после тренировки в спортзале
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка медитирует после тренировки в спортзале

Термин "кундалини" происходит от санскритского слова "кундал", что означает "круговой". Он также относится к свернувшейся змее, которая является так называемой "энергией кундалини", расположенной у основания позвоночника и спящей. Цель практики — пробудить ее, позволив ей подняться вдоль позвоночника через различные чакры тела, достигая внутренней трансформации.

"Позвоночник — это центральная ось кундалини. Не только потому, что он физически прорабатывается посредством сгибаний и движений позвоночника, чтобы сохранять его гибким и здоровым, но и потому, что он символически представляет собой канал, по которому поднимается жизненная энергия", — говорит Сол Кандотти, тренер по физической подготовке и здоровому образу жизни.

В типичном классе кундалини-йоги — в отличие от стилей вроде виньясы или хатхи, где позы и выравнивание тела являются приоритетными — акцент делается на энергетическом и эмоциональном опыте. Расписание, которое обычно занимает от 60 до 90 минут, выглядит следующим образом:

Вступительная мантра: занятие начинается с пения мантры "Онг Намо Гуру Дев Намо", которая повторяется три раза и является призывом к соединению с внутренней мудростью и цепью мастеров йоги.

Физическая разминка: серия мягких движений (таких как вращения позвоночника, наклоны вперед, вытяжение ног) для подготовки тела и мобилизации позвоночника.

Крийя: это центральная часть занятия, состоящая из определенной серии поз, дыханий, мудр (жестов рук), мантр и иногда визуализаций с определенной целью (например, балансировка нервной системы, активация сердечной чакры или освобождение от гнева).

Медитация: это делается в конце крийи или как дополнительная практика. Она может включать пранаямы (определенные дыхания), пение мантр, визуальную концентрацию или повторение священных звуков.

Расслабление: После крийи и медитации время проводится в Шавасане (глубокое расслабление), в тишине или под тихую музыку. Этот этап жизненно важен для интеграции проделанной работы, позволяя телу обработать и стабилизировать мобилизованную энергию. Заключительная мантра: "Сат Нам" (что означает "моя истинная личность").

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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