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Матча и пилатес на коврике: этот способ сделает фитнес увлекательным для женщин

2:44
Спорт

Тяжелая техника и мачизм часто заставляли женщин чувствовать себя отчужденными в их собственном фитнес-пути. Фитнес всегда подавался как серьезный бизнес — место, где можно поднять тяжелое железо и громко хрюкать, когда вы швыряете его обратно на пол. Окружающая среда никогда не была благоприятной для общения.

Девушка выполняет упражнение на спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет упражнение на спине

Акцент на функциональном движении, силе корпуса и практиках разума и тела набирал обороты с целостным благополучием в качестве движущего фактора. По всему миру новое поколение студий находит свою опору — интенсивные сессии были запущены в действие с поощрением матча-латте в конце.

Контрастная терапия после тренировки стала новым счастливым часом, когда вы общаетесь с друзьями — все это в эстетически оформленном пространстве, которое дополняет деятельность, для которой оно предназначено.

Фитнес-студии, организованные женщинами, — это не те места, куда страшно заходить после утомительного рабочего дня. Это тщательно спроектированные убежища, которые наконец-то позволяют женщинам занять свое место в мире фитнеса.

Возможно, самым поразительным аспектом этих современных оздоровительных пространств является то, как они успешно создали сообщества, которые укоренены в здоровье и благополучии. Бранчи по выходным были заменены сеансами горячей йоги и свиданиями с асаи после занятий.

Помимо физических тренировок, включение осознанных занятий, таких как консультации по питанию, лечебная терапия и другие общественные мероприятия, стало поворотным моментом в ускорении роста этой культуры. Теперь женщины организуют свою общественную жизнь вокруг утренних занятий по методике Лагри, вечерних сеансов в звуковой ванне и турниров по паддл-серфингу по выходным. Вопрос "Хотите пообедать?" успешно заменили на "Хотите сходить на пилатес?"

Когда вы входите в раздевалку этих студий цвета яичной скорлупы и видите средство для снятия макияжа, фен Dyson и кучу шелковых резинок для волос, соответствующих цвету стен, вы знаете, что за этим очень подробным опытом стоит женщина. Эта фитнес-революция в основном поддерживается женщинами-предпринимателями, которые глубоко понимают, чего хотят и в чем нуждаются женщины.

Для многих женщин социальный аспект фитнеса так же важен, как и его физическая польза — понимание того, как сбалансировать эти два аспекта, — вот где движение за здоровый образ жизни, возглавляемое дамами, взломало код.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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