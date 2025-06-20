Килиан Мбаппе уехал в больницу с острой болью: пропустит ли он Клубный ЧМ?

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Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе госпитализирован из-за "острого гастроэнтерита".

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мбаппе

"Футболиста отвезли в больницу для различных тестов и лечения", — рассказали в клубе.

Напомним, что 26-летний центральный нападающий был вынужден сняться с первого матча "Меренге" на Клубном чемпионате мира против "Аль-Хиляль" (1-1) из-за вируса.

Мбаппе даже поместили на карантин в его гостиничном номере, чтобы он не заразил инфекцией своих товарищей по команде.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​ [kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.

