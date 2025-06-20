Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдых может навредить: только за это количество дней мозг и тело действительно восстанавливаются
Аль-Наср, Аль-Хиляль: узнайте значение префикса Al в названиях арабских команд на ЧМ
Три самых обманчивых типа кожи — проверьте, не перепутали ли вы
Опасность в голосовом сообщении: как мошенники превращают ваши записи в инструмент шантажа
Питательная подложка: как подготовить почву для богатого урожая гороха
В дебютном матче Хаби Алонсо Реал Мадрид разочаровал Аль-Хиляль на Клубном ЧМ
Путин и кот Матроскин: президент может стать персонажем мультфильма
Лже-стоматолог лечил зубы по урокам из интернета и заработал миллионы
Мозг как GPS: как нейроны создают карту мира в вашей голове

Килиан Мбаппе уехал в больницу с острой болью: пропустит ли он Клубный ЧМ?

0:32
Спорт

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе госпитализирован из-за "острого гастроэнтерита".

мбаппе
Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
мбаппе

"Футболиста отвезли в больницу для различных тестов и лечения", — рассказали в клубе.

Напомним, что 26-летний центральный нападающий был вынужден сняться с первого матча "Меренге" на Клубном чемпионате мира против "Аль-Хиляль" (1-1) из-за вируса.

Мбаппе даже поместили на карантин в его гостиничном номере, чтобы он не заразил инфекцией своих товарищей по команде.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​[kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Наука и техника
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное Аудио 
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Авто
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Перестаньте портить ножницы! Вот единственный правильный способ заточки
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Питательная подложка: как подготовить почву для богатого урожая гороха
В дебютном матче Хаби Алонсо Реал Мадрид разочаровал Аль-Хиляль на Клубном ЧМ
Килиан Мбаппе уехал в больницу с острой болью: пропустит ли он Клубный ЧМ?
Путин и кот Матроскин: президент может стать персонажем мультфильма
Лже-стоматолог лечил зубы по урокам из интернета и заработал миллионы
Мозг как GPS: как нейроны создают карту мира в вашей голове
Обманчивая безопасность: как опыт превращается в трагедию на Гавайях
10 эффективных добавок для снижения давления: как контролировать гипертонию без лекарств
Марсель на пороге революции: как Антонелло изменит правила игры с переходом в клуб
Тёмный пол, мрамор и золото: ванная, от которой невозможно отвести взгляд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.