Неймар приветствует Ламина Ямала в особняке Мангаратиба во время отпуска

Игрок "Сантоса" Неймар-младший приветствовал 17-летнюю звезду "Барселоны" Ламина Ямала в своем особняке в Мангаратибе.
В социальных сетях Неймар опубликовал видео Ямала, играющего в футбол на песчаном корте у себя дома.
Неймар наслаждается отпуском во время перерыва в чемпионате Бразилии на Клубный чемпионат мира ФИФА, который проходит в США.
Ламин Ямал был в Сан-Паулу в среду, 18-го числа, где его видели в магазине мороженого в Беку-ду-Батман, туристическом месте в столице.
Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор (порт.-браз. Neymar da Silva Santos Júnior; португальское произношение: [nejˈmaʁ dɐ ˈsiwvɐ ˈsɐ̃tus ˈʒũɲoʁ]; род. 5 февраля 1992, Можи-дас-Крузис, штат Сан-Паулу), известный мононимно как Нейма́р (порт.-браз. Neymar), — бразильский футболист, нападающий бразильского клуба «Сантос» .
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