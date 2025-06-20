Неймар приветствует Ламина Ямала в особняке Мангаратиба во время отпуска

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Игрок "Сантоса" Неймар-младший приветствовал 17-летнюю звезду "Барселоны" Ламина Ямала в своем особняке в Мангаратибе.

Фото: memoria.ebc.com.br/ by Tânia Rêgo/ABr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Футболист Неймар

В социальных сетях Неймар опубликовал видео Ямала, играющего в футбол на песчаном корте у себя дома.

Неймар наслаждается отпуском во время перерыва в чемпионате Бразилии на Клубный чемпионат мира ФИФА, который проходит в США.

Ламин Ямал был в Сан-Паулу в среду, 18-го числа, где его видели в магазине мороженого в Беку-ду-Батман, туристическом месте в столице.

Уточнения

Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор (порт.-браз. Neymar da Silva Santos Júnior; португальское произношение: [nejˈmaʁ dɐ ˈsiwvɐ ˈsɐ̃tus ˈʒũɲoʁ]; род. 5 февраля 1992, Можи-дас-Крузис, штат Сан-Паулу), известный мононимно как Нейма́р (порт.-браз. Neymar), — бразильский футболист, нападающий бразильского клуба «Сантос» .

