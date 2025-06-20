Формула-1: Брэд Питт будет пилотировать McLaren в Остине

На этой неделе команда Papaya поручила актеру Брэду Питту управление автомобилем Формулы-1. Он является главным героем фильма о категории, премьера которого состоялась в Нью-Йорке.
Проект занял три года, режиссером выступил Джозеф Косински, а продюсером — Джерри Брукхаймер. Гонщик Льюис Хэмилтон также участвовал в качестве продюсера и консультанта, чтобы все было максимально реалистично.
В фильме Питт играет Сонни Хейса, бывшего гонщика Формулы-1, которого вызывают из отставки, чтобы помочь молодому таланту из вымышленной команды APX Grand Prix, роль которого исполняет Дэмсон Идрис.
Голливудская звезда рассказала, что они с Идрисом, который играет Джоша Пирса, проехали более 6000 миль за два года, чтобы подготовиться и снять сцены. Автомобили, использованные в фильме, были сделаны из моделей Формулы 2, адаптированных Mercedes, чтобы выглядеть как автомобили Формулы 1.
Съемки проходили на нескольких официальных трассах, включая Сильверстоун, именно для того, чтобы сделать сцены более реалистичными в гоночной среде.
Кроме того, RacingNews365 сообщил, что в прошлый четверг Брэд управлял автомобилем McLaren 2023 года, MCL60, на трассе Circuit of the Americas в Остине, штат Техас.
Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.
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