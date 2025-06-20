Забудьте о 10 000 шагов в день: японская ходьба – новый вирусный тренд

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"Японская ходьба" — простая, научно обоснованная программа упражнений, которая обещает существенные преимущества всего за 30 минут.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Японка на фитнес-прогулке

"Каждое движение — лекарство, но если у вас мало времени или вы хотите получить максимальную пользу от своих усилий, это для вас", — сказал тренер по силовым тренировкам Юджин Тео в недавнем видео на TikTok.

Давно известно, что 10 000 шагов в день — это "ключ" к лучшему здоровью, а исследования связывают регулярную ходьбу с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, улучшением сна и даже снижением риска слабоумия. Однако это "магическое число" не основано на науке. Вместо этого оно появилось в рекламной кампании японского шагомера в 1960-х годах.

В ходе опросов почти половина опрошенных заявили, что они слишком заняты работой и другими обязательствами, чтобы заниматься спортом. Японская ходьба может стать ответом, предлагая более эффективный способ достижения пользы для здоровья, традиционно связанной с 10 000 шагов в день, но за гораздо меньшее время.

В исследовании 2007 года японские ученые набрали 246 взрослых, средний возраст которых составил 63 года, и разделили их на три группы. Первая группа вообще не ходила. Вторая группа ходила в постоянном умеренном темпе, стремясь делать 8000 или более шагов в день, по крайней мере, четыре раза в неделю. Третья группа практиковала интервальную ходьбу, медленно идя в течение трех минут, а затем быстро еще три минуты. Они повторяли этот цикл в течение 30 минут, четыре или более дней в неделю.

Исследователи обнаружили, что интервальная ходьба лучше, чем непрерывная ходьба, улучшает артериальное давление, уровень глюкозы в крови и индекс массы тела (ИМТ). Она также привела к большему улучшению силы мышц ног и аэробной способности, которая измеряет максимальное количество кислорода, которое организм может потреблять и использовать во время упражнений.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

