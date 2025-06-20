Мексика в четвертьфинале Золотого кубка: как дубль Монтеса изменил игру

Мексика вышла в четвертьфинал Золотого кубка. Сесар Монтес забил два гола во втором тайме против Суринама, обеспечив победу.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Теперь Мексика делит лидерство в группе А с Коста-Рикой, у обеих команд по шесть очков, но у El Tri лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Две команды сыграют в воскресенье, чтобы определить победителя группы.

Мексика обыгрывает Суринам благодаря дублю Сезара Монтеса во втором тайме и выбивает себе путевку в четвертьфинал Золотого кубка. Также к Мексике из группы A присоединится Коста-Рика, обе команды набрали по шесть очков после двух игр, сыгранных на групповом этапе.

Обе команды сыграют в воскресенье в Лас-Вегасе, чтобы определить, кто победит в группе. Суринам и Доминиканская Республика выбывают, но сыграют решающий матч в воскресенье.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке.

