Индзаги произвёл впечатление на Реал: вот как он общался с игроками Аль-Хиляль на дебютном матче

Симоне Индзаги сразу же получил огромное удовлетворение от игры Аль-Хиляля. В своем дебютном матче в качестве тренера на скамейке запасных арабской команды бывший тренер "Интер" сыграл вничью 1-1 с "Реалом" на Клубном чемпионате мира.
Незабываемый матч для итальянского тренера, пережитый с обычной страстью: камеры часто задерживались на нем, подчеркивая его пресловутую суровость и очень активное отношение. Но как Индзаги общался с игроками, учитывая, что он был в Аравии совсем недолго?
Тренер не отказался от итальянского, и не раз он выкрикивал инструкции на своем языке. В тот момент, когда он был близко к микрофонам, было четко уловлено предупреждение, адресованное его команде: "Мы должны бежать назад, если потеряем мяч".
Инструкция, почти наверняка адресованная Калиду Кулибали, бывшему защитнику "Наполи" с многолетним опытом в Серии А. Но Жоау Канселу, другой игрок с итальянским прошлым, также мог понять и помочь с переводом. Вероятно, они были посредниками между Индзаги и остальной командой, ответственными за передачу сообщения на поле.
Однако Индзаги не остановился на этом: он часто кричал напрямую на арабских игроков, используя жесты, выражения и язык тела, чтобы его поняли. В более конкретных ситуациях он полагался на переводчика.
Симо́не Индза́ги (итал. Simone Inzaghi; род. 5 апреля 1976, Пьяченца, Эмилия-Романья) — итальянский футболист и футбольный тренер.
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