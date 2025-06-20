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Барса не играет на Клубном ЧМ: вот почему вторую сильнейшую команду в мире не допустили

2:39
Спорт

Клубный чемпионат мира начался, с прекрасными техническими подвигами, преувеличенными результатами и множеством споров, мяч катится как по маслу. Зарегистрировано тридцать две команды, пять или шесть, похоже, имеют реальные шансы на победу.

Барселона
Фото: flickr.com by Börkur Sigurbjörnsson from Barcelona, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Барселона

ИИ считает, что есть "только" два больших фаворита: Реал Мадрид и Манчестер Сити, но ПСЖ, победитель Лиги чемпионов несколько дней назад, не может быть исключен. Три из команд, которые выиграли пять главных европейских чемпионатов, отсутствуют в стартовом составе: Наполи, Ливерпуль и, прежде всего, Барселона, выбывшая из соревнования в пользу Атлетико Мадрид.

Издевательство, учитывая, что клуб во главе с Фликом занимает второе место в рейтинге лучших команд мира, составленном IFFHS (Международной федерацией футбольной истории и статистики). Это новое событие, родившееся среди множества споров, нуждалось в регламенте для определения квалификационных участников.

Во-первых, места были разделены между различными континентами — в Европе их двенадцать — затем было установлено, что ни одна страна не может зарегистрировать более 100 команд, и что победители Лиги чемпионов — предыдущих четырех лет — все попадут на борт. Это означало, что Ливерпуль и Арсенал были исключены, потому что Челси выиграл кубок в 2021 году, а Манчестер Сити в 2023 году, остальные были заняты Реалом, который занял первое место в Испании.

Другое досталось Атлетико, который одержал победу над Барселоной. Итак, "Атлетико Мадрид" и "Барселона" начали длительную битву за второе место в Испании, и, как ни странно, его занял Симеоне.

Виртуальный сюрприз, потому что "Кольчонерос" заслужили свое место благодаря своей кампании в Лиге чемпионов в 2020–2021 и 2023-2024 годах. Несмотря на то, что "Барселона" выиграла Ла Лигу в 2023 и 2025 годах, а "Атлетико" выиграл ее в 2021 году. Но учитываются только результаты Лиги чемпионов, поскольку "Барселона" достигла восьмого места и четверти за четырехлетний период и двух сенсационных вылетов на групповом этапе. В то время как "Атлетико Мадрид" был гораздо более последователен с двумя четвертьфиналами, восьмым местом и вылетом на групповом этапе.

Уточнения

«Барсело́на» (кат Futbol Club Barcelona, каталанское произношение: [fubˈbɔl ˈklub bəɾsəˈlonə] ; исп. Fútbol Club Barcelona), или же просто «Ба́рса» (кат. и исп. Barça), — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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