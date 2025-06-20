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Рекордная сделка: Ливерпуль и Наполи обсуждают судьбу Осимхена

1:38
Спорт » Командные виды

Мерсисайдцы не удовлетворены Флорианом Вирцем, который был приобретен за рекордную для Британии сумму, но команда Арне Слота готовит еще один мощный удар на трансферном рынке.

английский футбол
Фото: commons.wikimedia by johnthescone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
английский футбол

"Ливерпуль" определенно ищет результативного нападающего на позицию центрального нападающего, но ни один из кандидатов — Виктор Дьёкереш из Спортинга, Александр Исак из Ньюкасла — не наденет футболку команды.

Красные ни на минуту не пожалели об этом, и с помощью Наполи они, вероятно, нашли наилучшее возможное решение, создание которого позволило бы обеим командам расслабиться и отдохнуть. На трансферном рынке не новость, что "Ливерпуль" ищет завершающего нападающего, в то время как Наполи хочет навсегда избавиться от своего центрального защитника мирового класса Виктора Осимхена.

Чемпионы Премьер-лиги сделали сказочное предложение за нигерийского нападающего и его итальянский клуб. Осимхен, который играл за Галатасарай в прошлом сезоне, мог бы забивать голы на Энфилде на свою зарплату в 400 000 фунтов стерлингов в неделю, в то время как, по данным givemesport. com, чемпионы Серии А получили бы столь желанных Фредерико Кьезу и Дарвина Нуньеса из Пула.

Осимхен теперь вернулся в Наполи, но, несмотря на забитые голы, Марадона вряд ли останется в своем бывшем клубе, так как Антонио Конте не рассчитывает на нападающего, который стоит 70 миллионов евро, по данным Transfermarkt.

Уточнения

«Ливерпу́ль» (полное название — Футбольный клуб «Ливерпуль», англ. Liverpool Football Club, английское произношение: ['lɪvəpu:l 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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