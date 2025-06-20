Рекордная сделка: Ливерпуль и Наполи обсуждают судьбу Осимхена

1:38 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды

Мерсисайдцы не удовлетворены Флорианом Вирцем, который был приобретен за рекордную для Британии сумму, но команда Арне Слота готовит еще один мощный удар на трансферном рынке.

Фото: commons.wikimedia by johnthescone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ английский футбол

"Ливерпуль" определенно ищет результативного нападающего на позицию центрального нападающего, но ни один из кандидатов — Виктор Дьёкереш из Спортинга, Александр Исак из Ньюкасла — не наденет футболку команды.

Красные ни на минуту не пожалели об этом, и с помощью Наполи они, вероятно, нашли наилучшее возможное решение, создание которого позволило бы обеим командам расслабиться и отдохнуть. На трансферном рынке не новость, что "Ливерпуль" ищет завершающего нападающего, в то время как Наполи хочет навсегда избавиться от своего центрального защитника мирового класса Виктора Осимхена.

Чемпионы Премьер-лиги сделали сказочное предложение за нигерийского нападающего и его итальянский клуб. Осимхен, который играл за Галатасарай в прошлом сезоне, мог бы забивать голы на Энфилде на свою зарплату в 400 000 фунтов стерлингов в неделю, в то время как, по данным givemesport. com, чемпионы Серии А получили бы столь желанных Фредерико Кьезу и Дарвина Нуньеса из Пула.

Осимхен теперь вернулся в Наполи, но, несмотря на забитые голы, Марадона вряд ли останется в своем бывшем клубе, так как Антонио Конте не рассчитывает на нападающего, который стоит 70 миллионов евро, по данным Transfermarkt.

Уточнения

«Ливерпу́ль» (полное название — Футбольный клуб «Ливерпуль», англ. Liverpool Football Club, английское произношение: ['lɪvəpu:l 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд.

