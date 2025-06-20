О'Мэлли убежден, что он может победить Двалишвили, и прокладывает путь к своему сопернику

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Бывший чемпион в легчайшем весе (до 61,2 кг) и впервые в карьере потерпевший два поражения подряд, Шон О'Мэлли по-прежнему полон решимости отомстить Мерабу Двалишвили.

Фото: flickr.com by Matthew Tosh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Октагон ММА

Несмотря на огромное желание, боец признается, что понимает, что ему нужно возобновить гонку за пояс и победить всех, кого организация выставит перед ним.

"Чтобы получить еще один шанс против Мераба, мне нужно быть неоспоримым. Мне нужно иметь серию (побед), мне нужно выиграть несколько боев подряд, и есть мир, где это происходит. Я точно знаю, что способен победить Мераба, я также знаю, что он способен победить меня, но всегда будет часть меня, которая захочет этого (реванша) снова", — сказал Шон.

После своей речи О'Мэлли преуменьшил соперничество с грузином и еще раз подчеркнул уровень, на котором находится спортсмен в истории дивизиона.

"Он единственный парень, который когда-либо побеждал меня. "Чито" (Марлон Вера) тоже, но я снова боролся и доказал, что в первый раз все было не так, как должно было быть. Но есть мир, где я буду неоспорим, и я снова буду драться, но я рад за него. Мераб сейчас на сумасшедшей полосе, он лучший в легчайшем весе в истории", — заключил он.

О'Мэлли и Мераб провели реванш в США, и грузин в итоге победил звезду компании в третьем раунде. В первом бою "Сахар" был побежден единогласным решением судей.

Уточнения

Шо́н О’Мэ́лли (англ. Sean O’Malley; род. 24 октября 1994 года, Хелена, Монтана, США) — американский боец смешанных боевых искусств.

