Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поклонники в шоке: Филипп Киркоров уличён во лжи после ожогов
Их не продают, а бережно передают по наследству: машины с пробегом, которые служат десятками лет
Эти подержанные машины ломаются чаще, чем радуют — не связывайтесь
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц приобрели особняк за 11 миллионов: что скрывает эта покупка
Мышцы и кости будут как у 25-летней: выработайте эту привычку, когда находитесь в менопаузе
AEON в действии: как робот вступает в мир реальных задач
Индустрия роскоши на перепутье: какие товары переживут кризис, а какие уйдут в прошлое
Зачем вам майонез? Попробуйте этот соус с пельменями — все будут в восторге
Что означают пятна на листьях винограда: распознаем и устраняем проблемы

Хавьер Мендес открывает двери: какой бой готовит Исламу Махачеву Камару Усман?

1:34
Спорт

Готовя Ислама Махачева к титульному бою в полусреднем весе (до 77,1 кг), Хавьер Мендес следит за развитием событий в новом дивизионе своего ученика.

Ислам Махачев
Фото: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yT8TncqncgM&t=67 – View/save archived versions on archive.org and archive.today by Новости ННТ, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ислам Махачев

Зная, что Камару Усман хочет встретиться с россиянином после своей последней победы, тренер не колеблясь открыл дверь нигерийцу, если они выиграют пояс в поединке с Джеком Делла Маддаленой. Дата и место боя пока не определены.

"Возможно, что Камару станет следующим претендентом. Это зависит от того, что подумает UFC. Я думаю, что нужно рассмотреть Шавката. А также Яна Гарри, Белала Мухаммада, если он захочет вернуться на сцену. Кто знает? По моему мнению, этот дивизион, полусредний вес, в настоящее время стал центром внимания UFC. Есть так много важных боев, которые они могут провести оттуда. Посмотрим, что они захотят сделать", — сказал Мендес Submission Radio.

По словам Хавьера, несмотря на присутствие Усмана, есть и другие бои, которые интересны Махачеву.

"Усман на 100% соответствует Джеку Делле Маддалене. Я думаю, что все эти парни — настоящая проблема для всех. Шавкат, Ян Гарри, в этом дивизионе так много парней, с которыми Ислам тоже не дрался. Так что это одно из тех захватывающих событий, в котором можно участвовать, но сначала нам нужно пройти JDM. Он не будет легким боем", — заключил он.

Уточнения

Исла́м Рамаза́нович Маха́чев (род. 27 октября 1991, Махачкала, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные
Авто
Этот мотор ставили в Москвич, а хвалили даже в Европе: прослужил дольше, чем многие современные Аудио 
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Авто
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей Аудио 
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Наука и техника
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Перестаньте портить ножницы! Вот единственный правильный способ заточки
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц приобрели особняк за 11 миллионов: что скрывает эта покупка
Мышцы и кости будут как у 25-летней: выработайте эту привычку, когда находитесь в менопаузе
AEON в действии: как робот вступает в мир реальных задач
Индустрия роскоши на перепутье: какие товары переживут кризис, а какие уйдут в прошлое
Что означают пятна на листьях винограда: распознаем и устраняем проблемы
Зачем вам майонез? Попробуйте этот соус с пельменями — все будут в восторге
Бабушкин трюк с подушкой: как выспаться даже в 40-градусную жару
Псы в Древнем Риме: как обычная собака стала стражем мира мёртвых
Поезда с интернетом: РЖД обещает онлайн на всем пути
Помада, которая не подведёт: три оттенка, которые идут всем
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.