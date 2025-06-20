Хавьер Мендес открывает двери: какой бой готовит Исламу Махачеву Камару Усман?

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Готовя Ислама Махачева к титульному бою в полусреднем весе (до 77,1 кг), Хавьер Мендес следит за развитием событий в новом дивизионе своего ученика.

Фото: YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yT8TncqncgM&t=67 – View/save archived versions on archive.org and archive.today by Новости ННТ, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ислам Махачев

Зная, что Камару Усман хочет встретиться с россиянином после своей последней победы, тренер не колеблясь открыл дверь нигерийцу, если они выиграют пояс в поединке с Джеком Делла Маддаленой. Дата и место боя пока не определены.

"Возможно, что Камару станет следующим претендентом. Это зависит от того, что подумает UFC. Я думаю, что нужно рассмотреть Шавката. А также Яна Гарри, Белала Мухаммада, если он захочет вернуться на сцену. Кто знает? По моему мнению, этот дивизион, полусредний вес, в настоящее время стал центром внимания UFC. Есть так много важных боев, которые они могут провести оттуда. Посмотрим, что они захотят сделать", — сказал Мендес Submission Radio.

По словам Хавьера, несмотря на присутствие Усмана, есть и другие бои, которые интересны Махачеву.

"Усман на 100% соответствует Джеку Делле Маддалене. Я думаю, что все эти парни — настоящая проблема для всех. Шавкат, Ян Гарри, в этом дивизионе так много парней, с которыми Ислам тоже не дрался. Так что это одно из тех захватывающих событий, в котором можно участвовать, но сначала нам нужно пройти JDM. Он не будет легким боем", — заключил он.

Уточнения

Исла́м Рамаза́нович Маха́чев (род. 27 октября 1991, Махачкала, Дагестанская АССР) — российский боец смешанных боевых искусств дагестанского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе.

