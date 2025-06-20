UFC назвал резервного бойца на титульный бой между Чарльзом до Бронксом и Ильей Топурия

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Менее чем за две недели до долгожданного боя между Чарльзом до Бронксом и Ильей Топурией UFC определила "план Б" на случай непредвиденных событий в главном бою UFC 317.

Фото: flickr.com by Eric Langley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Прием "треугольник" в ММА

Текущий номер один в рейтинге легкого веса (до 70,3 кг) Арман Царукян назван официальным резервом на бой, который состоится 28 июня, закрывая "Международную неделю боев". Информацию подтвердил сам боец в комментарии в социальных сетях.

На практике это означает, что Царукян должен быть готов выйти в день мероприятия. Армянину также придется присутствовать на официальном взвешивании и сделать чемпионский вес, чтобы иметь возможность заменить Чарльза или Топурия в случае травмы, поломки весов или любой другой неудачи.

Интересно, что Арман Царукян должен был встретиться с тогдашним чемпионом Исламом Махачевым за титул чемпиона в легком весе в январе на UFC 311, но получил травму накануне взвешивания. На тот момент у боя не было резерва, но бразилец Ренато Мойкано, который уже был запланирован на кард, заменил армянина и встретился с россиянином.

Уточнения

Или́я Топу́рия (груз. ილია თოფურია, англ. Ilia Topuria; род. 21 января, 1997 год, Галле, Германия) — испанский боец смешанных боевых искусств грузинского происхождения.

