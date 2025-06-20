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Гендиректор Аль-Хиляль объяснил, почему он не взял Роналду на Кубок мира

1:33
Спорт

Для усиления "Аль-Хиляля" на Клубном чемпионате мира Криштиану Роналду не взяли. Генеральный директор саудовской команды объяснил причины отказа португальской звезды, объяснив, что, когда он думает о перемещениях команды, он думает в долгосрочной перспективе.

Криштиану Роналду ЧМ 2018
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Иванович Вепрёв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Криштиану Роналду ЧМ 2018

Эстеве Кальсада исключил возможность подписания Криштиану Роналду. Руководитель заявил, что клуб не хочет принимать никаких решений, основанных на Клубном чемпионате мира. По словам директора, арабская команда рассматривает переговоры на два-три года, а не на спор в несколько недель.

"Обычно не комментируем ситуации, связанные с игроками, особенно потому, что наше имя обычно используется, когда игрок или его агент пытаются договориться о лучшем контракте с текущим клубом или стремятся уйти. Это было нетипичное трансферное окно, очень короткое. Мы не хотели принимать решения, основанные только на Клубном чемпионате мира, это был выбор, который нужно было обдумать в течение следующих двух-трех лет", — сказал Кальсада в интервью BBC Sport.

После неудачного сезона в спортивном плане "Аль-Наср" внезапно уволил генерального директора клуба Маджеда Джамана Альсурура, как он сам заявил. С неопределенным будущим и окончанием контракта 30 июня Криштиану Роналду выдвинул ряд требований, чтобы остаться в команде в следующем сезоне, и клуб уже начал действовать за кулисами.

Уточнения

«Аль-Хиля́ль» — саудовский профессиональный футбольный клуб из города Эр-Рияд, выступающий в Саудовской Про-лиге.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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