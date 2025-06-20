Аль-Наср, Аль-Хиляль: узнайте значение префикса Al в названиях арабских команд на ЧМ

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Al Ahly, Al-Hilal и Al Ain. Три из пяти арабских команд, участвующих в чемпионате мира по футболу FIFA Club, вызвали общественное любопытство по "алфавитной" причине: все они имеют префикс "Al" в названиях своих клубов. Что он означает?

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Футбольное поле

"Al" — это не больше и не меньше, чем артикль. В буквальном переводе Al Ahly, североафриканская версия "Al Ahli", означает "Национальный"; Al-Hilal — "Полумесяц", в то время как Al Ain можно перевести как "Глаз".

Названия часто носят несколько клубов: название "Аль-Ахли" (или "Аль-Ахли") используют не менее 17 команд, а самые известные из них — из Египта и Саудовской Аравии. Название "Аль-Хиляль" используют одиннадцать команд, самая известная из которых — саудовская команда, которая была домом для бразильца Неймара-младшего чуть более полутора лет, с августа 2023 года по январь 2025 года.

"Аль-Айн" используют две команды, причем команда из Объединенных Арабских Эмиратов, которая участвует в чемпионате мира, является самой успешной.

Другие арабские клубы, участвующие в клубном чемпионате мира, — это Wydad Casablanca из Марокко — по-арабски "Wydad" означает "любовь". Эта команда является самой успешной в чемпионате Марокко.

В турнире также участвует тунисская Espérance, которая получила свое название после того, как была основана в Café de L'Espérance в столице Тунисе.

Уточнения

«Аль-Хиля́ль» — саудовский профессиональный футбольный клуб из города Эр-Рияд, выступающий в Саудовской Про-лиге.

