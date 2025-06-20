В дебютном матче Хаби Алонсо Реал Мадрид разочаровал Аль-Хиляль на Клубном ЧМ

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В первой игре Хаби Алонсо на скамейке запасных "Реал Мадрид" в среду сыграл вничью со счетом 1:1 с "Аль-Хилялем" в своем первом матче Клубного чемпионата мира.

Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Реал Мадрид

"Меренге" не забили пенальти в добавленное время. Это не совсем то, что мы представляли себе под новой эрой. Не было никакого эффекта чуда для первого старта Хаби Алонсо на скамейке запасных "Реала".

Ничья запомнится долгим путем для этой мадридской команды, которая, как мы не ожидали, будет так бороться с командой, занявшей второе место в последнем чемпионате Саудовской Аравии.

Уточнения

«Аль-Хиля́ль» — саудовский профессиональный футбольный клуб из города Эр-Рияд, выступающий в Саудовской Про-лиге.

