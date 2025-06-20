Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдых может навредить: только за это количество дней мозг и тело действительно восстанавливаются
Аль-Наср, Аль-Хиляль: узнайте значение префикса Al в названиях арабских команд на ЧМ
Три самых обманчивых типа кожи — проверьте, не перепутали ли вы
Опасность в голосовом сообщении: как мошенники превращают ваши записи в инструмент шантажа
Питательная подложка: как подготовить почву для богатого урожая гороха
Килиан Мбаппе уехал в больницу с острой болью: пропустит ли он Клубный ЧМ?
Путин и кот Матроскин: президент может стать персонажем мультфильма
Лже-стоматолог лечил зубы по урокам из интернета и заработал миллионы
Мозг как GPS: как нейроны создают карту мира в вашей голове

В дебютном матче Хаби Алонсо Реал Мадрид разочаровал Аль-Хиляль на Клубном ЧМ

0:40
Спорт

В первой игре Хаби Алонсо на скамейке запасных "Реал Мадрид" в среду сыграл вничью со счетом 1:1 с "Аль-Хилялем" в своем первом матче Клубного чемпионата мира.

Реал Мадрид
Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Реал Мадрид

"Меренге" не забили пенальти в добавленное время. Это не совсем то, что мы представляли себе под новой эрой. Не было никакого эффекта чуда для первого старта Хаби Алонсо на скамейке запасных "Реала".

Ничья запомнится долгим путем для этой мадридской команды, которая, как мы не ожидали, будет так бороться с командой, занявшей второе место в последнем чемпионате Саудовской Аравии.

Уточнения

«Аль-Хиля́ль» — саудовский профессиональный футбольный клуб из города Эр-Рияд, выступающий в Саудовской Про-лиге.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Наука и техника
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное Аудио 
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки
Домашние животные
Неожиданный страх: кого не решаются атаковать даже косатки Аудио 
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Авто
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина Аудио 
Популярное
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться

Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.

Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
В центре Чёрного моря пусто не просто так — там творится нечто странное
Google и Microsoft закрывают эпоху паролей: миллиарды пользователей должны перейти на новую защиту
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
14 300 лет назад Солнце чуть не сожгло Землю — и оно может сделать это снова, без предупреждения
Перестаньте портить ножницы! Вот единственный правильный способ заточки
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Встретил волка — не моргай: что делать, чтобы не оказаться на его ужин
Последние материалы
Питательная подложка: как подготовить почву для богатого урожая гороха
В дебютном матче Хаби Алонсо Реал Мадрид разочаровал Аль-Хиляль на Клубном ЧМ
Килиан Мбаппе уехал в больницу с острой болью: пропустит ли он Клубный ЧМ?
Путин и кот Матроскин: президент может стать персонажем мультфильма
Лже-стоматолог лечил зубы по урокам из интернета и заработал миллионы
Мозг как GPS: как нейроны создают карту мира в вашей голове
Обманчивая безопасность: как опыт превращается в трагедию на Гавайях
10 эффективных добавок для снижения давления: как контролировать гипертонию без лекарств
Марсель на пороге революции: как Антонелло изменит правила игры с переходом в клуб
Тёмный пол, мрамор и золото: ванная, от которой невозможно отвести взгляд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.