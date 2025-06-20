В дебютном матче Хаби Алонсо Реал Мадрид разочаровал Аль-Хиляль на Клубном ЧМ

В первой игре Хаби Алонсо на скамейке запасных "Реал Мадрид" в среду сыграл вничью со счетом 1:1 с "Аль-Хилялем" в своем первом матче Клубного чемпионата мира.
"Меренге" не забили пенальти в добавленное время. Это не совсем то, что мы представляли себе под новой эрой. Не было никакого эффекта чуда для первого старта Хаби Алонсо на скамейке запасных "Реала".
Ничья запомнится долгим путем для этой мадридской команды, которая, как мы не ожидали, будет так бороться с командой, занявшей второе место в последнем чемпионате Саудовской Аравии.
«Аль-Хиля́ль» — саудовский профессиональный футбольный клуб из города Эр-Рияд, выступающий в Саудовской Про-лиге.
Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.