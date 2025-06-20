Марсель на пороге революции: как Антонелло изменит правила игры с переходом в клуб

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Бывший менеджер миланского Inter Алессандро Антонелло может стоять за переездом саудовского специалиста в Марсель.

Фото: commons.wikimedia.org by Hombrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стадион "Марселя"

Он тот, кто с огромным успехом владеет искусством переговоров и пользуется огромным уважением, особенно на Ближнем Востоке, где он наладил тесные связи.

Его приезд является официальным, и теперь мы можем говорить об очень тесных связях между OM и Саудовской Аравией с неизбежной траекторией.

"Алессандро Антонелло является экспертом в области переходов управления. Он очень известное имя в Саудовской Аравии. До недавнего времени он работал на саудовские фонды. Поэтому неслучайно его прибытие в Марсель в июне 2025 года", — считает Тибо Везирьян, твердо убежденный в том, что Алессандро Антонелло позволит "Олимпику Марселя" и его боссу Фрэнку Маккорту завершить продажу клуба Саудовской Аравии.

У каждого будет свое мнение по этому вопросу, но невозможно отрицать, что Пабло Лонгория сумел привлечь Алессандро Антонелло, большую рыбу среди лидеров европейского футбола.

Уточнения

«Олимпи́к Марсе́ль» или просто «Марсе́ль» (фр. Olympique de Marseille, французское произношение: ​ [ɔlɛ̃pik də maʁsɛj]) — французский профессиональный футбольный клуб из города Марсель, выступающий в Лиге 1, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Франции.

