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Футболист Платини скорбит о кончине Лякомба: вот что случилось с его бывшим товарищем

1:34
Спорт

Капитан сборной Франции, чемпион Европы 1984 года, Мишель Платини был глубоко тронут кончиной Бернара Лякомба в возрасте 72 лет.

Nike Total 90 Aerow II ball
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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В составе Les Bleus бывший центральный нападающий забил 12 голов в своих 38 матчах, но самое главное, он выиграл Евро-1984, первый международный титул сборной Франции. Его капитан в то время Мишель Платини был тронут его кончиной, как и вся французская футбольная сцена.

"Бернард был, прежде всего, товарищем. В течение 10 лет он был центральным нападающим сборной Франции. Наш центральный нападающий. Небольшая группа из нас скорбит о его кончине сегодня", — заявил он.

Для бывшего французского плеймейкера Бернар Лякомб занимал особое место в истории французского футбола из-за многочисленных достижений уроженца Вильфранш-сюр-Сон.

"Бернард был памятником французскому футболу, а затем памятником для "Олимпик Лион", потому что именно он, вместе с Жаном-Мишелем Олясом, сделал "Лион" великим клубом, клубом, который он любил всю свою жизнь, играл там, тренировал там и возглавлял его", — продолжил Мишель Платини, который назвал Лякомба "французским центральным нападающим 70-х и 80-х годов" и похвалил его способность забивать голы и вдохновлять энтузиазм, как Делио Оннис и Карлос Бьянки.

Уточнения

Мише́ль Франсуа́ Платини́ (фр. Michel François Platini; род. 21 июня 1955, Жёф, Лотарингия) — французский футболист, тренер и спортивный функционер. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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