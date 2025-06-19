30-летняя женщина, упомянутая вместе с Ламином Ямалем, получает угрозы убийством

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

30-летняя блогерка опубликовала на своей странице в соцсети фотографию, сделанную в том же месте, где отдыхала звезда Барселоны Ламин Ямаль. Между двумя фото прошло всего три дня, и Mundo Deportivo подхватил тему и вскоре сообщил, что они вместе отправились в отпуск.

Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru Футбольный мяч

Новость распространилась среди футбольных фанатов со скоростью лесного пожара, но она также застала людей врасплох, поскольку испанскому международному нападающему всего 17 лет, то есть он несовершеннолетний.

Васкес все отрицает, особенно то, что между ними есть романтические отношения. Однако она также сказала, что после слухов ей стали угрожать смертью.

Уточнения

Лами́н Яма́ль Насрауи Эбана (кат. и исп. Lamine Yamal Nasraoui Ebana; родился 13 июля 2007, Эсплугес-де-Льобрегат) — испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании.

