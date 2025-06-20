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Хотите сжечь калории, не потея на беговой дорожке? Попробуйте это детское упражнение

1:54
Спорт

С наступлением тёплого сезона мотивация вернуться в форму растёт — вместе с желанием сэкономить время и обойтись без спортзала.

Похудение
Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Новая фитнес-тенденция 2025 года делает это возможным: сжигание калорий теперь не требует абонемента, специальной экипировки или часовых тренировок. Всё, что нужно — немного свободного пространства и одно очень простое, но мощное движение.

Без гантелей, без коврика, без оправданий

Современные фитнес-программы всё чаще делают ставку на короткие, но интенсивные упражнения. В центре внимания — движения, которые можно выполнять дома и при этом получать результат не хуже, чем после сета в тренажёрке. Новое "оружие" в арсенале домашнего фитнеса — ходьба на четвереньках, или Bear Crawl, как её называют тренеры.

Выглядит просто: передвигаетесь вперёд, опираясь на ладони и носки, с прямой спиной и слегка приподнятыми коленями. Но не дайте внешней простоте себя обмануть — это движение активизирует практически всё тело. Оно включает:

  • пресс и мышцы кора,
  • руки и плечи,
  • спину,
  • бедра и ягодицы.

А поскольку движение требует координации и вовлекает сразу несколько групп мышц, сердце начинает работать быстрее, а сжигание калорий идёт полным ходом.

Секрет эффективности — техника

Чтобы упражнение действительно работало, важно не допускать распространённых ошибок. Колени не касаются пола, спина — ровная, взгляд направлен вниз, пресс постоянно напряжён, пишет agriniopress.gr.

Ритм можно ускорять по мере привыкания, но даже в медленном темпе эффект не заставит себя ждать. Уже через 30-60 секунд вы почувствуете, как напрягается всё тело.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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