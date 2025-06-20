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10 минут лёжа — и минус 4 см в талии: японская техника, которая покорила TikTok

2:59
Спорт

Метод, который набрал миллионы просмотров и стал частью утренних ритуалов по всему миру, вовсе не требует качать пресс в поту. Всё, что нужно — дыхание, полотенце и немного терпения. И да: результаты действительно впечатляют.

Девушка выполняет упражнение на спине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка выполняет упражнение на спине

Что за метод

Называется он "вакуум" или дыхательная практика Фукуцудзи, в честь японского физиотерапевта Тосики Фукуцудзи, разработавшего её в 2000-х. Первоначально метод был направлен на восстановление правильного положения таза и позвоночника. Но вскоре выяснилось: техника даёт ещё один бонус — сокращение объёма талии и укрепление глубоких мышц живота.

Почему это работает

В отличие от классических скручиваний, техника включает в работу глубокие мышечные слои, до которых сложно "докачаться" обычной тренировкой:

  • Поперечная мышца живота: работает как внутренний корсет, удерживающий живот плоским;
  • Диафрагма и дыхание: активное участие в процессе улучшает обмен веществ;
  • Мышцы спины и таза: стабилизируются, укрепляя осанку и снижая нагрузку на поясницу.

Плюс — мягкое вытяжение позвоночника и возвращение тела к естественному положению.

Как выполнять японскую технику Фукуцудзи

Тебе понадобится только валик или плотное полотенце.

Инструкция

  • Ляг на жёсткую поверхность.
  • Подложи валик под поясницу — строго на уровне пупка.
  • Вытяни ноги, пятки разведены, большие пальцы ног соприкасаются.
  • Подними руки над головой, ладони вверх, мизинцы соединены.
  • Лежи 5 минут, дыши спокойно.
  • Продвинутый вариант: на выдохе — мягко втягивай живот (вакуум).
  • Начинай с 2-3 минут и постепенно увеличивай.

Лёгкое натяжение в пояснице — норма. Главное — не делать через боль.

Что будет, если делать регулярно

  • -2-4 см в талии уже через месяц.
  • Улучшится осанка, уменьшится сутулость.
  • Пресс станет заметнее, особенно в сочетании с питанием и лёгким кардио.
  • Дыхание станет глубже, а поясница — благодарнее.

Метод не заменяет спорт, но отлично дополняет любой график — особенно если нет времени на зал.

Кому подойдёт

  • Тем, кто не любит спорт, но хочет результат.
  • Тем, у кого болит поясница - нагрузка мягкая.
  • Женщинам после родов (только с разрешения врача!).
  • Всем, кто хочет начать с малого и укрепить кор без риска.

Минимум движений — максимум пользы

Японская дыхательная практика не просто визуальный лайфхак, а рабочий инструмент, который используют физиотерапевты. За 10 минут в день ты запускаешь внутреннюю перестройку: улучшается форма, позвоночник "расправляется", а пресс начинает работать как стабилизатор, а не только как картинка с кубиками.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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