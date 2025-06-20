10 минут лёжа — и минус 4 см в талии: японская техника, которая покорила TikTok

Метод, который набрал миллионы просмотров и стал частью утренних ритуалов по всему миру, вовсе не требует качать пресс в поту. Всё, что нужно — дыхание, полотенце и немного терпения. И да: результаты действительно впечатляют.
Называется он "вакуум" или дыхательная практика Фукуцудзи, в честь японского физиотерапевта Тосики Фукуцудзи, разработавшего её в 2000-х. Первоначально метод был направлен на восстановление правильного положения таза и позвоночника. Но вскоре выяснилось: техника даёт ещё один бонус — сокращение объёма талии и укрепление глубоких мышц живота.
В отличие от классических скручиваний, техника включает в работу глубокие мышечные слои, до которых сложно "докачаться" обычной тренировкой:
Плюс — мягкое вытяжение позвоночника и возвращение тела к естественному положению.
Тебе понадобится только валик или плотное полотенце.
Лёгкое натяжение в пояснице — норма. Главное — не делать через боль.
Метод не заменяет спорт, но отлично дополняет любой график — особенно если нет времени на зал.
Японская дыхательная практика не просто визуальный лайфхак, а рабочий инструмент, который используют физиотерапевты. За 10 минут в день ты запускаешь внутреннюю перестройку: улучшается форма, позвоночник "расправляется", а пресс начинает работать как стабилизатор, а не только как картинка с кубиками.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Они воскресили червя, замёрзшего 46 тысяч лет назад — он не только выжил, но и начал размножаться. Учёные раскрывают тайны жизни в вечной мерзлоте.