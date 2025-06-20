10 минут лёжа — и минус 4 см в талии: японская техника, которая покорила TikTok

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Метод, который набрал миллионы просмотров и стал частью утренних ритуалов по всему миру, вовсе не требует качать пресс в поту. Всё, что нужно — дыхание, полотенце и немного терпения. И да: результаты действительно впечатляют.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка выполняет упражнение на спине

Что за метод

Называется он "вакуум" или дыхательная практика Фукуцудзи, в честь японского физиотерапевта Тосики Фукуцудзи, разработавшего её в 2000-х. Первоначально метод был направлен на восстановление правильного положения таза и позвоночника. Но вскоре выяснилось: техника даёт ещё один бонус — сокращение объёма талии и укрепление глубоких мышц живота.

Почему это работает

В отличие от классических скручиваний, техника включает в работу глубокие мышечные слои, до которых сложно "докачаться" обычной тренировкой:

Поперечная мышца живота: работает как внутренний корсет, удерживающий живот плоским;

работает как внутренний корсет, удерживающий живот плоским; Диафрагма и дыхание: активное участие в процессе улучшает обмен веществ;

активное участие в процессе улучшает обмен веществ; Мышцы спины и таза: стабилизируются, укрепляя осанку и снижая нагрузку на поясницу.

Плюс — мягкое вытяжение позвоночника и возвращение тела к естественному положению.

Как выполнять японскую технику Фукуцудзи

Тебе понадобится только валик или плотное полотенце.

Инструкция

Ляг на жёсткую поверхность.

Подложи валик под поясницу — строго на уровне пупка.

Вытяни ноги, пятки разведены, большие пальцы ног соприкасаются.

Подними руки над головой, ладони вверх, мизинцы соединены.

Лежи 5 минут, дыши спокойно.

Продвинутый вариант: на выдохе — мягко втягивай живот (вакуум).

Начинай с 2-3 минут и постепенно увеличивай.

Лёгкое натяжение в пояснице — норма. Главное — не делать через боль.

Что будет, если делать регулярно

-2-4 см в талии уже через месяц.

Улучшится осанка, уменьшится сутулость.

Пресс станет заметнее, особенно в сочетании с питанием и лёгким кардио.

Дыхание станет глубже, а поясница — благодарнее.

Метод не заменяет спорт, но отлично дополняет любой график — особенно если нет времени на зал.

Кому подойдёт

Тем, кто не любит спорт , но хочет результат.

, но хочет результат. Тем, у кого болит поясница - нагрузка мягкая.

- нагрузка мягкая. Женщинам после родов (только с разрешения врача!).

(только с разрешения врача!). Всем, кто хочет начать с малого и укрепить кор без риска.

Минимум движений — максимум пользы

Японская дыхательная практика не просто визуальный лайфхак, а рабочий инструмент, который используют физиотерапевты. За 10 минут в день ты запускаешь внутреннюю перестройку: улучшается форма, позвоночник "расправляется", а пресс начинает работать как стабилизатор, а не только как картинка с кубиками.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

