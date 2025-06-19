Пресс у всех один, а вот тренировки — разные: в чём отличие мужского и женского подхода

Скручивания, подъёмы ног, планки — кажется, что тренировка пресса универсальна. Но как только мы переходим от картинки в интернете к реальной анатомии, выясняется: для мужчин и женщин "пресс" — не одно и то же. Учитывая различия в строении тела, биомеханике, гормональном фоне и распределении жира, подход к нагрузке должен быть индивидуальным.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женская талия

Разберём, в чём разница и как выбрать правильные упражнения для себя.

Мышцы одни — а работают по-разному

У всех есть прямая мышца живота. Но:

У мужчин она чаще короткая, плотная, ближе к поверхности — "кубики" проступают быстрее;

она чаще короткая, плотная, ближе к поверхности — "кубики" проступают быстрее; У женщин мышца длиннее, тоньше, глубже и участвует в большем количестве процессов: дыхание, стабилизация таза, поддержка внутренних органов.

Особенно важную роль у женщин играет поперечная мышца живота — она обволакивает корпус как корсет. Именно её нужно учиться активировать в первую очередь.

Центр тяжести, таз и позвоночник — анатомия диктует выбор

Женское тело устроено иначе:

Таз шире.

Центр тяжести смещён ниже.

Лордоз (поясничный изгиб) выражен сильнее.

Поэтому классические упражнения вроде подъёмов ног или гиперэкстензии могут перегружать поясницу. Женщинам важно не просто "качать пресс", а уметь удерживать нейтральное положение таза и активировать глубокий кор.

А как же жир

У женщин жир естественным образом накапливается внизу живота — так устроена репродуктивная защита. Это не мешает накачке мышц, но делает "кубики" менее заметными. У мужчин жир чаще скапливается в верхней части туловища, но при дефиците калорий рельеф проявляется быстрее.

Вывод: женщинам важнее выносливость и стабилизация, мужчинам — объём и сила.

Лучшие упражнения для женщин

Упор на контроль, дыхание, защиту спины и развитие глубоких мышц:

Планка и её вариации - активирует поперечную мышцу живота.

- активирует поперечную мышцу живота. Dead bug (мёртвый жук) - тренирует координацию и безопасен для поясницы.

- тренирует координацию и безопасен для поясницы. Медленные скручивания с контролем дыхания .

. Рол-ауты с фитболом (или колесом) - продвинутый вариант.

- продвинутый вариант. Упражнения на внутреннюю стабилизацию, без резких движений.

Цель: не "жечь" живот, а создать крепкий мышечный корсет, который поддерживает таз и спину.

А что лучше для мужчин

Главное — нагрузка, амплитуда и работа с весом:

Подъёмы ног в висе или в упоре: отлично прорабатывают нижнюю часть.

отлично прорабатывают нижнюю часть. Скручивания на блоке: акцент на прямую мышцу.

акцент на прямую мышцу. Упражнения с утяжелением: для гипертрофии.

для гипертрофии. Ротационные движения: включают косые мышцы: тяги, повороты корпуса.

Цель: укрепление, рост и рельеф с соблюдением техники и без перегрузки поясницы.

Главное — не следовать слепо универсальным схемам

Один и тот же комплекс упражнений в Instagram может по-разному подействовать:

Женщина с выраженным лордозом и слабым тазовым дном рискует получить травму;

Мужчина с массивным торсом может просто "не попасть" в нужные мышцы.

Тело нужно чувствовать, а не подгонять под шаблон.

Персонализация — не каприз, а необходимость

Упражнения на пресс — это не "один размер для всех". Важно учитывать:

Пол и анатомические особенности.

Уровень физической подготовки.

Цели: рельеф, сила, стабилизация.

Индивидуальные ограничения.

Гендерный подход — это про эффективность и безопасность.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

