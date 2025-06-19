Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миниатюрная красавица или черная загадка: какие розы выбрать для вашего сада
Откажитесь от этого: и волосы будут чистыми в 2 раза дольше
Кошка и лужа в неожиданных местах: причины странного поведения
Вайкуле раскрыла, стоит ли ждать Пугачёву и Галкина* на фестивале в Юрмале
Экзотический рай для путешественников: это место, которое стоит увидеть раз в жизни
Когда черешня отказывается цвести: неожиданные причины и способы вернуть ей жизнь
Эти машины не просто везут груз: как современные фуры стали умнее обычных людей
Сырные булочки на скорую руку — как заменить хлеб чем-то, что в сто раз вкуснее
Ностальгия по 1,16: курс евро к доллару снова падает

Пресс у всех один, а вот тренировки — разные: в чём отличие мужского и женского подхода

Спорт

Скручивания, подъёмы ног, планки — кажется, что тренировка пресса универсальна. Но как только мы переходим от картинки в интернете к реальной анатомии, выясняется: для мужчин и женщин "пресс" — не одно и то же. Учитывая различия в строении тела, биомеханике, гормональном фоне и распределении жира, подход к нагрузке должен быть индивидуальным.

Женская талия
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женская талия

Разберём, в чём разница и как выбрать правильные упражнения для себя.

Мышцы одни — а работают по-разному

У всех есть прямая мышца живота. Но:

  • У мужчин она чаще короткая, плотная, ближе к поверхности — "кубики" проступают быстрее;
  • У женщин мышца длиннее, тоньше, глубже и участвует в большем количестве процессов: дыхание, стабилизация таза, поддержка внутренних органов.

Особенно важную роль у женщин играет поперечная мышца живота — она обволакивает корпус как корсет. Именно её нужно учиться активировать в первую очередь.

Центр тяжести, таз и позвоночник — анатомия диктует выбор

Женское тело устроено иначе:

  • Таз шире.
  • Центр тяжести смещён ниже.
  • Лордоз (поясничный изгиб) выражен сильнее.

Поэтому классические упражнения вроде подъёмов ног или гиперэкстензии могут перегружать поясницу. Женщинам важно не просто "качать пресс", а уметь удерживать нейтральное положение таза и активировать глубокий кор.

А как же жир

У женщин жир естественным образом накапливается внизу живота — так устроена репродуктивная защита. Это не мешает накачке мышц, но делает "кубики" менее заметными. У мужчин жир чаще скапливается в верхней части туловища, но при дефиците калорий рельеф проявляется быстрее.

Вывод: женщинам важнее выносливость и стабилизация, мужчинам — объём и сила.

Лучшие упражнения для женщин

Упор на контроль, дыхание, защиту спины и развитие глубоких мышц:

  • Планка и её вариации - активирует поперечную мышцу живота.
  • Dead bug (мёртвый жук) - тренирует координацию и безопасен для поясницы.
  • Медленные скручивания с контролем дыхания.
  • Рол-ауты с фитболом (или колесом) - продвинутый вариант.
  • Упражнения на внутреннюю стабилизацию, без резких движений.

Цель: не "жечь" живот, а создать крепкий мышечный корсет, который поддерживает таз и спину.

А что лучше для мужчин

Главное — нагрузка, амплитуда и работа с весом:

  • Подъёмы ног в висе или в упоре: отлично прорабатывают нижнюю часть.
  • Скручивания на блоке: акцент на прямую мышцу.
  • Упражнения с утяжелением: для гипертрофии.
  • Ротационные движения: включают косые мышцы: тяги, повороты корпуса.

Цель: укрепление, рост и рельеф с соблюдением техники и без перегрузки поясницы.

Главное — не следовать слепо универсальным схемам

Один и тот же комплекс упражнений в Instagram может по-разному подействовать:

  • Женщина с выраженным лордозом и слабым тазовым дном рискует получить травму;
  • Мужчина с массивным торсом может просто "не попасть" в нужные мышцы.

Тело нужно чувствовать, а не подгонять под шаблон.

Персонализация — не каприз, а необходимость

Упражнения на пресс — это не "один размер для всех". Важно учитывать:

  • Пол и анатомические особенности.
  • Уровень физической подготовки.
  • Цели: рельеф, сила, стабилизация.
  • Индивидуальные ограничения.

Гендерный подход — это про эффективность и безопасность.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает
Экономика и бизнес
ChatGPT превращается в источник шестизначного дохода: как это работает Аудио 
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться
Наука и техника
Он замёрз на 46 000 лет и снова ожил: древнее существо пробудилось и уже начало размножаться Аудио 
Toyota возвращает дух бездорожья — новый RAV4 бросает вызов Land Cruiser
Авто
Toyota возвращает дух бездорожья — новый RAV4 бросает вызов Land Cruiser Аудио 
Популярное
Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана

Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.

Земля треснула — и уже не срастётся: начался обратный отсчёт до шестого океана
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
ТО вовремя, масло свежее — но мотор умирает: вот в чём промах идеальных водителей
Ликвидные, простые и живучие — эти кроссоверы легко брать с рук
Не капает, не жрёт, не стонет: 6 бензиновых моторов, которые переживут и авто, и хозяина
Джаник Файзиев: Люди искусства — это люди, у которых должно быть своё мнение. Только так человек становится художником Анжела Якубовская Эксперт Коновалов оценил шансы Израиля по захвату уранового завода в Фордо и Ирана — по блокированию Ормузского пролива Любовь Степушова Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена Сергей Лебедев
Обнять и не отпускать: 5 самых ласковых пород собак, которые созданы для объятий
Не оперный певец и не композитор: Лоза разоблачил формулу творчества Баскова
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Питомец чует беду: как кошка узнаёт, что с хозяином что-то не так
Последние материалы
Кнопка старт-стоп замолчала: причина может быть совсем не в кнопке
Аллергия на кошку — не приговор: как создать безопасную зону для аллергика
Ультрафиолет больше не страшен: 5 шагов защиты кожи с витамином С этим летом
Как аборигены освоили высокогорья Австралии — археологическая сенсация
Филипп Киркоров сдал: продюсер объяснил, что происходит со здоровьем звезды
Море, вулкан и немного магии: как Бали спасает уставших от Бали
Картины не при чём: что действительно делает интерьер устаревшим
Фразы, которыми попугай вас дрессирует: правда, о которой мало кто знает
Превратите прогулку в супер-тренировку: как сделать ходьбу более эффективной
Микроволновка — прошлый век? Этот прибор делает вкуснее и полезнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.