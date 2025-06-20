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Японская ходьба: секрет здоровья и стройности, который удивит вас

4:04
Спорт

"Нет боли, нет выгоды" — это фраза, которая стала популярной в фитнес-культуре и отражает идею о том, что для достижения результатов нужно прилагать значительные усилия. Однако в Японии существует другая философия физической активности, где она воспринимается не как тяжёлая обязанность, а как способ заботы о себе.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Для японцев упражнения — это не только способ поддерживать форму, но и возможность насладиться моментом, посвятить время себе и своему благополучию. Прогулки по живописным окрестностям или походы в горы — это не просто физическая активность, а часть их образа жизни.

Секрет долголетия и стройности в Японии заключается в простых, но эффективных действиях, таких как ходьба. Это упражнение, которое не требует специальных навыков или оборудования, но при этом приносит огромную пользу для здоровья.

Что такое японская ходьба?

Доктор Саурабх Сетхи, специалист по гастроэнтерологии и гепатологии, рассказал изданию lanacion.com.ar о японской ходьбе — технике, которая меняет интенсивность и последовательность движений в течение определённого времени. Вот как это работает:

  1. Начните с 3-5 минут лёгкой ходьбы.
  2. Чередуйте 3-минутные интервалы в умеренном темпе с 3-минутными интервалами в быстром темпе, чтобы создать ощущение, что вы спешите на встречу.
  3. Повторяйте эту последовательность в течение 30 минут, выполнив пять циклов изменения ритма.
  4. Завершите прогулку несколькими минутами медленной ходьбы, чтобы дать организму время восстановиться.

Сетхи подчёркивает, что в японской ходьбе важен не столько счёт шагов, сколько интенсивность движений. Вместо того чтобы стремиться к 10 000 шагов, как это делают многие, важно сосредоточиться на том, как быстро и энергично вы идёте.

"Делайте это по 30 минут каждый день, и вы удивитесь результатам", — советует эксперт.

Преимущества японской ходьбы

Доктор Алехандра Хинтце, врач спортивной медицины, отмечает, что японская ходьба более интенсивна, чем обычная прогулка, и создаёт большую нагрузку на кровеносные сосуды за более короткое время. Это делает её суперэффективной для улучшения здоровья.

Особенно это полезно для людей с ограниченным временем. Короткие и быстрые прогулки дают значительную пользу для сердца, даже если у вас нет часа на непрерывную ходьбу.

Сетхи также отметил, что эта техника помогает снизить артериальное давление и риск инсульта.

Исследование, опубликованное в научном журнале, подтвердило эффективность японской ходьбы. Участники, которые занимались интервальной ходьбой четыре раза в неделю в течение трёх месяцев, показали значительные улучшения в следующих показателях:

  • Артериальное давление.
  • Уровень холестерина.
  • Уровень глюкозы.
  • Сила ног.
  • Аэробная способность.

Доктор Хинтце также подчеркнула, что японская ходьба менее нагружает суставы, что особенно важно для людей с заболеваниями, такими как боли в коленях, бёдрах или пояснице. Короткие и интенсивные упражнения помогают избежать дискомфорта и ограничений в активности.

Прерывистая нагрузка способствует адаптации сердечно-сосудистой системы, позволяя организму восстанавливаться после интенсивных периодов и затем возвращаться к более спокойному темпу.

Кроме того, занятия спортом на свежем воздухе улучшают настроение благодаря выбросу эндорфинов. Прогулка на природе помогает установить связь с окружающей средой, дышать свежим воздухом и создаёт медитативное пространство.

Хинтце рекомендует начинать с разминки и растяжки, чтобы подготовить мышцы и получить максимальную пользу от прогулки.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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