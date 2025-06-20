Японская ходьба: секрет здоровья и стройности, который удивит вас

"Нет боли, нет выгоды" — это фраза, которая стала популярной в фитнес-культуре и отражает идею о том, что для достижения результатов нужно прилагать значительные усилия. Однако в Японии существует другая философия физической активности, где она воспринимается не как тяжёлая обязанность, а как способ заботы о себе.
Для японцев упражнения — это не только способ поддерживать форму, но и возможность насладиться моментом, посвятить время себе и своему благополучию. Прогулки по живописным окрестностям или походы в горы — это не просто физическая активность, а часть их образа жизни.
Секрет долголетия и стройности в Японии заключается в простых, но эффективных действиях, таких как ходьба. Это упражнение, которое не требует специальных навыков или оборудования, но при этом приносит огромную пользу для здоровья.
Доктор Саурабх Сетхи, специалист по гастроэнтерологии и гепатологии, рассказал изданию lanacion.com.ar о японской ходьбе — технике, которая меняет интенсивность и последовательность движений в течение определённого времени. Вот как это работает:
Сетхи подчёркивает, что в японской ходьбе важен не столько счёт шагов, сколько интенсивность движений. Вместо того чтобы стремиться к 10 000 шагов, как это делают многие, важно сосредоточиться на том, как быстро и энергично вы идёте.
"Делайте это по 30 минут каждый день, и вы удивитесь результатам", — советует эксперт.
Доктор Алехандра Хинтце, врач спортивной медицины, отмечает, что японская ходьба более интенсивна, чем обычная прогулка, и создаёт большую нагрузку на кровеносные сосуды за более короткое время. Это делает её суперэффективной для улучшения здоровья.
Особенно это полезно для людей с ограниченным временем. Короткие и быстрые прогулки дают значительную пользу для сердца, даже если у вас нет часа на непрерывную ходьбу.
Сетхи также отметил, что эта техника помогает снизить артериальное давление и риск инсульта.
Исследование, опубликованное в научном журнале, подтвердило эффективность японской ходьбы. Участники, которые занимались интервальной ходьбой четыре раза в неделю в течение трёх месяцев, показали значительные улучшения в следующих показателях:
Доктор Хинтце также подчеркнула, что японская ходьба менее нагружает суставы, что особенно важно для людей с заболеваниями, такими как боли в коленях, бёдрах или пояснице. Короткие и интенсивные упражнения помогают избежать дискомфорта и ограничений в активности.
Прерывистая нагрузка способствует адаптации сердечно-сосудистой системы, позволяя организму восстанавливаться после интенсивных периодов и затем возвращаться к более спокойному темпу.
Кроме того, занятия спортом на свежем воздухе улучшают настроение благодаря выбросу эндорфинов. Прогулка на природе помогает установить связь с окружающей средой, дышать свежим воздухом и создаёт медитативное пространство.
Хинтце рекомендует начинать с разминки и растяжки, чтобы подготовить мышцы и получить максимальную пользу от прогулки.
Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
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