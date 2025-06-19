Выстраиваем режим: 5 шагов к повышению потенции через тренировки

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Для повышения потенции и уровня тестостерона необходим комплексный подход, включающий тренировки.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина тренируется в зале

По словам Ильи Франка, мастера-тренера XFIT, тренировки должны включать базовые упражнения с весом 80-90% от максимального, такие как приседания, жим ногами, становая тяга, жим лежа, жим плечами и тяги в наклоне. Также важно включать интервальные высокоинтенсивные тренировки и функциональные упражнения, направленные на проработку мышц тазового дна, что положительно влияет на работу предстательной железы.

В разгрузочные дни рекомендуется добавлять аэробные тренировки для восстановления центральной нервной системы и мышечной системы. Упражнения на гибкость, мобильность и медитация помогают снизить уровень кортизола, который угнетает тестостерон, пишет Газета.Ru.

Для поддержания оптимального уровня тестостерона важно соблюдать правильное питание и восстановительный режим. В рационе следует контролировать потребление быстрых углеводов и жиров (не более 1 грамма на килограмм веса), исключать чрезмерное употребление животного жира. Качественный сон не менее 7 часов также важен.

Интенсивные тренировки с базовыми упражнениями и большими весами стимулируют метаболический стресс и вовлекают в работу спящие мышечные волокна, что повышает гормональную активность.

"После тяжелых тренировок (если они правильно спланированы) организм начинает адаптироваться к стрессу в краткосрочной перспективе. В период восстановления уровень гормона возрастает. Но важно сделать за режимом дня, чтобы не угнетать эти процессы", — подчеркнул тренер.

Частота тренировок должна быть сбалансированной. Например, при сплит-тренировках (работа с двумя мышечными группами в день) рекомендуется повторять их через неделю, а в промежуточные дни тренировать другие группы мышц. Оптимально проводить 3 силовые тренировки, 1 функциональную или интервальную и 1 восстановительную (стретчинг и аэробика).

Уточнения

Тестостеро́н (от «тестикулы», «стерол» и «кетоны») — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

