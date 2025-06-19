Заменяет сотню скручиваний: поза, которая тренирует мышцы кора без усилий

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Кажется, что йога — это просто про растяжку и релакс? На самом деле, некоторые асаны могут оказаться гораздо сложнее классической тренировки. Особенно одна — её называют "лодкой".

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Лодочка

Почему "лодка" заслуживает особого внимания

Асана под названием навасана, или поза лодки, считается настоящим испытанием для мышц кора. Эффект сравним с сотней скручиваний — но при этом без чрезмерного потоотделения и перегрузки суставов.

"Поза лодки не только укрепляет мышцы живота, но и помогает избавиться от жира в этой области", — утверждает Йогиня Сюа Ланг. "Это классическое упражнение стабилизирует корпус, тренирует пресс, сгибатели бедра, ягодицы, мышцы таза и спины. Оно также стимулирует органы живота и улучшает пищеварение", — её поддерживает преподаватель Хосе Мартин Фернандес.

Польза не только для тела, но и для разума

Стабилизирующие упражнения, такие как навасана, требуют полной концентрации. Это снижает уровень кортизола — гормона стресса, улучшает настроение и даже укрепляет самооценку.

В 2023 году в Индии было проведено исследование: студенты-медики занимались йогой и медитацией в течение шести недель. В результате — значительное снижение кортизола в крови.

"Физическое равновесие помогает обрести уверенность и волю. А это влияет и на пищевые привычки: люди, практикующие йогу хотя бы полчаса в неделю, реже переедают и медленнее набирают вес", — добавляет Фернандес.

Как правильно выполнять позу лодки

Сядьте с согнутыми коленями. Отрывайте ноги от пола, отклоняясь назад до упора на копчик. Оставьте колени согнутыми или выпрямите ноги, чтобы тело напоминало букву V. Спину держите прямой, грудь и руки — открытыми, взгляд направьте вверх. Вариативность: согнутые ноги — легче, прямые — интенсивнее. Зафиксируйте положение на 10 вдохов и выдохов. Повторите несколько раз.

Преподаватель Шарат Джойс рекомендует удерживать позу 25 дыхательных циклов либо делать 5 подходов по 5 дыханий с паузами между ними.

Уточнения

А́са́на (санскр. आसन, IAST: āsana — поза, сидячая поза, место для сидения) — название определённого неподвижного положения тела в йоге, принимаемого на несколько секунд или минут с целью телесного и душевного оздоровления.



Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

