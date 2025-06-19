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15 минут стоя — и пресс горит: забудьте про пол, коврик и скручивания

1:52
Спорт

Что, если вам не нужно ложиться на пол, чтобы почувствовать, как работает каждая мышца пресса? Скручивания, планки и прочие неудобные для спины упражнения можно смело оставить в прошлом.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Талия

Новая тренировка от фитнес-дуэта SquatCouple делает ставку на движения стоя и всего за 15 минут помогает укрепить корпус — без коврика, боли в пояснице и скучных повторов.

Пресс без скручиваний — реально

Тренировка построена по методу HIRT — высокоинтенсивная работа с минимальными перерывами. Вы двигаетесь 40 секунд, отдыхаете 15 и сразу переходите к следующему упражнению. Такой подход не только ускоряет пульс и сжигает больше калорий, но и дает ту самую "прожарку" для кора, при этом не перегружая спину. А так как нет привязки к количеству повторов, вы просто работаете на максимум и чувствуете, как оживает центр тела.

Не путайте пресс с кубиками. Видимая "шестёрка" — результат дефицита жира, генетики и комплексной работы. Но даже без выраженного рельефа вы почувствуете реальные изменения: осанка станет лучше, равновесие — увереннее, а поясница — устойчивее. Сила кора влияет не только на внешний вид, но и на качество движения, кровообращения и даже настроение.

Пресс дома — без оборудования и лишнего шума

Вам не нужен спортзал. Всё, что потребуется — немного свободного пространства и один из лучших ковриков для йоги. А если захочется добавить интенсивности, используйте гантели.

Главное — работать регулярно. Эта 15-минутная стоячая тренировка идеально сочетается с другими домашними HIIT-программами и может стать частью системы, которая действительно работает на результат.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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