15 минут стоя — и пресс горит: забудьте про пол, коврик и скручивания

Что, если вам не нужно ложиться на пол, чтобы почувствовать, как работает каждая мышца пресса? Скручивания, планки и прочие неудобные для спины упражнения можно смело оставить в прошлом.
Новая тренировка от фитнес-дуэта SquatCouple делает ставку на движения стоя и всего за 15 минут помогает укрепить корпус — без коврика, боли в пояснице и скучных повторов.
Тренировка построена по методу HIRT — высокоинтенсивная работа с минимальными перерывами. Вы двигаетесь 40 секунд, отдыхаете 15 и сразу переходите к следующему упражнению. Такой подход не только ускоряет пульс и сжигает больше калорий, но и дает ту самую "прожарку" для кора, при этом не перегружая спину. А так как нет привязки к количеству повторов, вы просто работаете на максимум и чувствуете, как оживает центр тела.
Не путайте пресс с кубиками. Видимая "шестёрка" — результат дефицита жира, генетики и комплексной работы. Но даже без выраженного рельефа вы почувствуете реальные изменения: осанка станет лучше, равновесие — увереннее, а поясница — устойчивее. Сила кора влияет не только на внешний вид, но и на качество движения, кровообращения и даже настроение.
Вам не нужен спортзал. Всё, что потребуется — немного свободного пространства и один из лучших ковриков для йоги. А если захочется добавить интенсивности, используйте гантели.
Главное — работать регулярно. Эта 15-минутная стоячая тренировка идеально сочетается с другими домашними HIIT-программами и может стать частью системы, которая действительно работает на результат.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Пока человечество живёт в пятиокеанской системе, под ногами африканского континента рождается шестой. Учёные уже видят первые признаки этого грандиозного процесса.